Cumhuriyet yönetiminde ayrılık

T24

Türkiye'nin herhangi bir kişi ya da şirkete ait olmayan ve ulusal ölçekte yayın yapan en eski gazete konumunda bulunan Cumhuriyet'in yazı işlerinde çıkan anlaşmazlık, Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar yönetimindeki ekibi yol ayrımının eşiğine getirdi.



Dündar yurtdışındayken Yayın Danışmanı Doğan Satmış'ın Akın Atalay başkanlığındaki İcra Kurulu'nca işten çıkarılmasıyla büyüyen görüş ayrılığı giderilemeyince Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tahir Özyurtseven'in istifa kararı aldı.

Dündar'ın durumu

Can Dündar'ın da 'Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa edip yazar olarak devam etme kararı aldığı' yolundaki iddia, T24'e bilgi veren Cumhuriyet yöneticisi tarafından doğrulanmadı. Dündar'ın, kitap çalışmasını da tamamlamak üzere eylül ayı başına kadar uzun süreli bir izne ayrılacağı, ancak Genel Yayın Yönetmenliği'ni bırakmayacağı; geçiş sürecinde ise 1990'lı yıllarda da mutfağı "yazı işleri müdürü" olarak yöneten Aydın Engin'in görev alacağı öğrenildi. Anlaşmazlığı gidermeye çalışan Engin'in, iki taraftan da yapılan davet üzerine çağrıyı kabul ettiği bildiriliyor.





Özyurtseven ve arkadaşları ayrılıyor

Yaklaşık 30 yıl Milliyet'te çalışan Özyurtseven'le birlikte Cumhuriyet'e gelerek yazı işlerinde idari görev üstlenen Baydu Can ile yine Milliyet kökenli Dış Haberler Müdürü Pınar Ersoy'un da istifa eğilimini yönetimle paylaştığı öğrenildi.

Yayın Danışmanı Doğan Satmış'ın görevine, yaklaşık 1,5 yıl önce yayımlanan THY yazısı ve "bazı şirket gezilerinde ağırlanmayı kabul ettiği" savunularak önceki hafta son verilmişti. İddialara tepki gösteren Satmış, şirket gezilerine katılan diğer Cumhuriyet mensuplarını da paylaştığı Twitter hesabında Can Dündar'ı sessiz kalmamaya çağırmıştı.

Satmış'ın gazeteyle ilişkisinin kesilmesinin ardından Yayın Koordinatörü Murat Sabuncu ile Dündar'la birlikte Cumhuriyet'e gelen Genel yayın Yönetmen Yardımcısı Özyurtseven arasında da anlaşmazlık çıktığı, tarafların birlikte çalışmakta zorlandığı gazete koridorlarına yansımıştı.



Satmış'a gösterilen tavrı kabul etmeyen Özyurtseven'in istifa kararından vazgeçirilemediği bildirildi.