"Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine devam etmektedir"

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın 1.5-2 aylık tatil izni kullanacağını belirterek, "Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Akın Atalay, basında Can Dündar'ın görevini bıraktı yönündeki haberlere ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



Atalay, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tahir Özyurtseven ve istifa eden diğer isimlere ilişkin bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını, istifa nedenlerini bizzat kendilerinin söylemesi daha uygun olacağını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın konuyla ilgili attığı tweetler şöyle;