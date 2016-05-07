Can Dündar: Saldırının örgütlü olduğunu düşünüyorum

İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Can Dündar, “Ben örgütlü bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani çok tek başına yapılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden o örgütün diğer parçaları ortaya çıkmaya başladı diye tahmin ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Caddebostan Kültür Merkezi’nde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için düzenlenen ‘Denizleri Anıyoruz’ konulu programa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Dündar şunları söyledi:

“Bugün karşınızda olabildiğim için mutluyum. Az kalsın bir 6 Mayıs da benim olacaktı. Her şeyi deniyorlar görüyorsunuz. Tehdit, şantaj, hapislik, mahkeme, kurşun, tetikçiler.. Ama bilmiyorlar ki biz direnmeyi Denizlerden öğrendik. Biz cesareti, cesur olmayı Denizlerden öğrendik. Biz her türlü baskının karşısında dimdik durmayı Denizlerden öğrendik, o kuşaktan öğrendik. O yüzden öyle kolay kolay yılmayız. Hiçbir zaman teslim olmayız."

“Onları devireceğiz, başka yolu yok”

“Biz aynı zamanda emperyalizmin ne kadar ikiyüzlü, ne kadar kolay adam satabildiğini de, bir ülkeden nasıl vazgeçebildiğini de Denizlerden öğrendik ve şimdi bir kez daha görüyoruz. Nasıl ikiyüzlü olabildiklerini, nasıl işlerine geldiğinde kendi değerlerini ayaklar altına alabildiklerini de görüyoruz. O yüzden ne Avrupa’ya, ne Amerika’ya, ne kadere, ne şansa hiçbir şeye inanmıyoruz. Bu halkın gücüne, kendi cesaretimize, bileğimize güveniyoruz. Onları devireceğiz. Başka yolu yok."

“Korkmamız gereken şey var, korku”

“Aslında bir tek korkmamız gereken şey var, korku. Bizim teslim alan asıl şey korku. Sinmek, teslim olmak, yılmak. Beni açıkçası ne iktidar ne tetikçileri korkutuyor. Ama toplumdaki derin sessizlik, en çok korkulması gereken şey. En çok şimdi bir arada olmaya ihtiyacımız var. En çok şimdi ses vermeye, en çok şimdi dimdik bir arada omuz omuza durmaya, yürümeye ihtiyacımız var. Onun için ne olur artık daha fazla sessiz kalmamak için herkes birbirinin elinden tutsun. Ne olur artık bu sessizliğe bir son verelim ve bu baskı ve zulüm başka türlü bitmeyecek. Sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. O yüzden bana güç verdiniz bugün. Ben de dilerim bu gücü size aktarabilmişimdir. Ama Denizler’e layık olmak istiyorsak işte gün bugündür.”

Konuşmasının ardından Dündar’a Deniz Gezmiş’in kardeşleri tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

“Herkesten iyi o korudu”

Program bitişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dündar, İstanbul Adliyesi önünde kendine yönelik saldırıyla ilgili şunları söyledi:

“O anda yanımda koruma yoktu maalesef ama eşim vardı. Herkesten iyi o korudu gördüğünüz gibi. Ben örgütlü bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani çok tek başına yapılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden o örgütün diğer parçaları ortaya çıkmaya başladı diye tahmin ediyorum."

“Çok bir bilgim yok ama tek başına yapılabilecek bir işe benzemiyor. Adliye binası içerisine de girdiğini söylediler. O arada silahı birine vermiş olması lazım. O yüzden daha ayrıntısı çıkarsa ortaya muhtemelen bağlantıları da anlaşılacaktır. Bana koruma tahsis edilmişti, o an zannediyorum yanımda değildi. Sabah adliye binasında yanımdaydı ama olay anında yanımda değildi.”