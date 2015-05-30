Can Dündar: MİT TIR'larının kimin için gizli kalması gerekiyordu? Halk? IŞİD? MİT?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan MİT TIR’larına ait görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle gazetesi hakkında açılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Dündar Twitter’dan yaptığı açıklamada "Savcılık hakkımda 'gizli kalması gereken bilgileri açıklamak'tan soruşturma başlatmış. Kimin için gizli kalması gerekiyordu? Halk? IŞID? MİT?" sorusunu dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, silah ve mühimmat dolu TIR görüntülerini yayınlayan tüm medya kuruluşlarına ‘terör’ ve ‘casusluk’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.



