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Cemil Barlas'tan Cumhuriyet'e: O TIR’ları durduranların yanına tıkılmalık bunlar, gazeteci kisvesi kurtarmaz

'Vatana ihanet hiç bu kadar sıradanlaşmamıştı'

29 Mayıs 2015 21:00

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü sayısında yayınladığı MİT TIR’larındaki silah ve mühimmat görüntüleriyle ilgili olarak konuşan gazeteci Cemil Barlas, görüntüleri yayınlamanın "vatana ihanet" olduğunu iddia ederek, "tutuklama" çağrısında bulundu.

A Haber’deki bir programda konuşan Barlas, Cumhuriyet'in yaynladığı görüntülerle ilgili olarak, "Vatana ihanet hiç bu kadar sıradanlaşmamıştı. O TIR’ları durduranların yanına tıkılmalık bunlar. Gazeteci kisvesi kurtarmaz” ifadelerini kullandı.

Barlas'ın konuyla ilgili Twitter'da yaptığı açıklamalar şu şekilde:

 

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