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Cemil Barlas'tan Cumhuriyet'e: O TIR’ları durduranların yanına tıkılmalık bunlar, gazeteci kisvesi kurtarmaz
'Vatana ihanet hiç bu kadar sıradanlaşmamıştı'
Cumhuriyet gazetesinin bugünkü sayısında yayınladığı MİT TIR’larındaki silah ve mühimmat görüntüleriyle ilgili olarak konuşan gazeteci Cemil Barlas, görüntüleri yayınlamanın "vatana ihanet" olduğunu iddia ederek, "tutuklama" çağrısında bulundu.
A Haber’deki bir programda konuşan Barlas, Cumhuriyet'in yaynladığı görüntülerle ilgili olarak, "Vatana ihanet hiç bu kadar sıradanlaşmamıştı. O TIR’ları durduranların yanına tıkılmalık bunlar. Gazeteci kisvesi kurtarmaz” ifadelerini kullandı.
Barlas'ın konuyla ilgili Twitter'da yaptığı açıklamalar şu şekilde:
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