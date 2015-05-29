MİT TIR'ı görüntülerini yayınlayan basın kuruluşlarının tamamına 'casusluk' ve 'terör' soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan MİT’e ait TIR’larda yapılan aramaların fotoğrafları ve kamera görüntüsünu yayınlayan Cumhuriyet gazetesi ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında 'terör' ve 'casusluk' soruşturması başlattı. Başsavcılık görüntüleri yayınlayan tüm basın yayın kuruluşlarını kapsayan soruşturmanın Terörler Mücadele Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca 'terör ve casusluk' suçlamasıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yayınlanan görüntülerin soruşturma dosyasında yer almadığının ifade edildiği açıklamada internet sitelerindeki yayın içeriklerine erişimin engellenmesi talebi de yer aldı.

2014 yılının ocak ayında, Türkiye’den Suriye’ye malzeme götürürken Adana ve Hatay’da durdurulan TIR'larda silah ve mühimmat bulunduğu iddia edilmiş, ancak hükümet ve güvenlik kaynakları “Türkmenlere insani yardım malzemesi taşındığını” öne sürmüştü.

TIR'larla silah taşınmasına ilişkin dosya hakkında takipsizlik kararı verilirken, bu TIR'lara yönelik ihbarlar üzerine operasyonları yapan savcılar ve jandarma yetkilileri daha sonra tutuklanmıştı.

Cumhuriyet’in manşetine göre jandarma, savcı nezaretinde TIR’daki konteynerleri açıyor. Kapakların hemen altında bir miktar ilaç, onların da altında havan ve top mermisi ile makineli tüfek mermileri olduğu görünüyor.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "TCK'nın 327, 328 ve 330'uncu maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6 ve 7. maddeleri uyarında "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" "siyasi ve askeri casusluk" "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından söz konusu yayınları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İşte Başsavcılığın açıklaması:



Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, söz konusu haberle ilgili içerik, görüntü ve fotoğrafların yayınlanmasının engellenmesini istedi.



'Milli Güvenlik açısından sakıcalı'





Savcılığın yazısında, "İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan tutanaklarda belirtilen internet sitelerinde yapılan yayınların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ve uluslararası yararları ve milli güvenliği bakımından sakınca doğuracak mahiyette bulunduğu ve başsavcılığın soruşturma dosyası kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahte ihbar ve sahte delillerle tuzak kuran tutuklu şüpheliler tarafından gerçeğe aykırı olarak oluşturulan kurgu doğrultusunda yapıldığının anlaşıldığı" iddiasına yer verildi.

Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan acil yayınlar kapsamında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/a maddesine göre karar verilmesi istenen yazıda, "Ekte gönderilen internet sitelerinin içeriğinin erişime engellenmesine, aynı mahiyetteki yayınların içeriklerinin engellenmesine, içeriğin yayından çıkarılmaması halinde ilgili sitelere erişimin tamamen engellenmesine karar verilmesi talep olunur" denildi.

Yasin Aktay: MİT TIR’ları ÖSO’ya gidiyordu

Geçtiğimiz günlerde Odatv internet sitesinde yer alan görüntülü habere göre, AK Parti Siirt milletvekili adayı ve AK Parti Dış İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Adana ve Hatay’da durdurulan MİT TIR’larının Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) gittiğini söylemişti.

Soruşturma başlatılan maddeler ne diyor?

MADDE 327. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa müebbet hapis cezası verilir.

MADDE 328. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil;

a) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenmişse,

b) Savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuşsa,

Fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

MADDE 330. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

3713 sayılı terörle mücadele kanunu



Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının, mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza ellimilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır.(1)

Terör örgütleri

Madde 7 - 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313, 314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası, bu örgütlere girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

Bu yardım; dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.

Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların teröre destek oldukları tespit edildiğinde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların mal varlıklarının müsaderesine karar verilir.(2)

Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde,ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise,bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise,en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.(3)

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(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup,iptal hükmü, sözkonusu Kararın yayımı tarihi olan 27/Ocak/1993 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

(2) Bu maddenin dördüncü fıkrası,"...benzeri kurumlar..."ibaresi yönünden, Ana.Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.

(3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana. Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.