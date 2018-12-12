Can Dündar: Basın özgürlüğü ve gerçekten nefret eden güçlü liderlerin dünyasındayız

T24

TIME dergisi bu sene 'Yılın Kişisi' olarak tek bir kişiyi seçmek yerine, 'Hakikatın Bekçileri' adı altında 'basın özgürlüğü' için mücadele eden gazetecileri "Yılın Kişisi" seçti. MİT TIR'ları davasında yargılanan ve bir süre cezaevinde kalmasının ardından şimdi Almanya'da yaşayan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, ödüle direkt olarak layık görülmemesine rağmen TIME tarafından ana makalede fikir beyan eden ve ismi belirtilen gazetecilerden biri oldu. Dündar, isminin listede yer almasından onu duyduğunu belirtti.

TIKLAYIN - Cemal Kaşıkçı 'yılın kişisi' seçildi

TIME'ın 'Yılın Kişisi' seçilenleri ilan ettiği haberde Dündar'ın "Okullarda gazetecinin hikayenin kendisi olmaması gerektiğini öğrendik, ancak bu bizim seçeneğimiz değil. Bu basın özgürlüğü ve gerçekten nefret eden güçlü liderlerin dünyası" sözleri yer aldı.

Dündar, kararın ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TIME Dergisi 'Yılın Kişisi' olarak, dünyanın çeşitli köşelerinde basın özgürlüğü mücadelesi veren '#HakikatinBekçileri'ni seçti. Onlardan biri olarak gurur duydum" dedi.

TIME'ın seçtiği kişiler arasında İstanbul'un Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, ABD'nin Maryland eyaletininin Annapolis kentinde yerel bir gazete olan ve saldırı sonucu 5 gazetecisini kaybeden The Capital Gazette, Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte liderliğindeki hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen internet haber sitesi Rappler'in bağlı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa ve Myanmar'da gözaltına alınan Reuters gazeteciler Wa Lone ile Kyaw Soe bulunuyor.