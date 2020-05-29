Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan Banu Özdemir tahliye edildi

Cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalınmasına ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, tahliye edildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, haberi Twitter hesabından "İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir'i tahliye etti. Banu'nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi'ne gidip Banu'yu alacaklar. Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına..." sözleriyle duyurdu.

Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, da Twitter hesabından, "Müvekkilim Banu Özdemir'in tensiple birlikte tahliyesine karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'de hakimler var!" diye yazdı.

Ne olmuştu?

İzmir’deki bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalınmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Özdemir, İzmir'deki çeşitli cami minarelerinden Çav Bella marşının çalındığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Özdemir, paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.

Özdemir’in Avukatı Süleyman Karadağ, müvekkili için Türk Ceza Kanunu 216/3 maddesi üzerinden soruşturma başlatıldığını ancak bunun sonra değiştirildiğini açıklamıştı. Ayrıca, Özdemir'in karakter sınırı olan Twitter'da birden fazla paylaşım yapması 'kasıt' sayılmıştı.

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