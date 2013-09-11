Cami cemevi projesine karşı miting çağrısı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, cami cemevi projesine karşı miting düzenleyeceklerini duyurdu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kemal Bülbül, Ekim ayı içerisinde Adıyaman, Mersin, İzmir ve İstanbul'da düzenlenecek mitingler için alevilere çağrıda bulundu.

ozgurgundem.com'da yer alan habere göre, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülüğünde Alevi kurumları, Tuzluçayır'da yapımına başlanan "Cami-Cemevi-Aşevi" projesine ilişkin Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenledi. BDP, EMEP, 78'liler Girişimi ve KESK yöneticilerinin de destek verdiği toplantının yapıldığı salona, "İnkarcılığa ırkçılığa asimilasyona katliamlara karşı eşit yurttaşlık hakkı için meydanlara çıkıyoruz" pankartı asıldı. Alevi kurumları adına açıklama yapan PSAKD Genel Başkanı Kemal Bülbül, "Cami-Cemevi- Aşevi" projesinin barış projesi olmadığını belirterek, bu projenin her iki inanç açısından meşrutiyetinin ve hakkaniyetinin olmadığını söyledi.

'Hak ve özgürlükler için alanlara çıkıyoruz'

Türkiye ve Avrupa'da bulunan Alevi kurumları olarak, alanlara çıkmaya karar verdiklerini söyleyen Bülbül, "Ekim ayı içinde Adıyaman, Mersin, İzmir ve İstanbul'da yüz binlerce canımızla yapacağımız mitingleri Türkiye genelinden Ankara yürüyüşümüzle sürdüreceğiz. Hak almanın, demokrasi ve özgürlükleri edinmenin yolu sokağa çıkmaktan, baskı ve katliam politikasına inat meydanlarda buluşmaktan geçiyor. Demokratik Alevi Hareketi olarak eylem programımızı yerel örgütlerimizle dost ve müsahip kurumlarla paylaştıktan sonra takvimlendirip, uygulamaya koyacağız" diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise projeye ilişkin eleştirilerde bulunarak, Aleviler olarak yapılmak istenenin bilincinde olduklarını söyledi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'ndan Turan Eser da AKP hükümetinin insanların yaşamlarının bütün alanlarına müdahale ettiğini belirterek, "İnsanların vicdanlarının özgür olması için inançlarıyla barışık olmaları gerekir. Mesele cami ile cemevinin iç içe olması meselesi değil. Yanlış anlatılıyor. Bu çöplük üzerinde temeli atılan bir asimilasyon projesidir. O alanın imar izni dahi yok. Kaçak bir yapılaşma var" dedi.