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Dünya

Cameron İskoç seçmeni uyardı: Bu karar, 5 yılın değil yüzyılın kararı

İngiltere Başbakanı David Cameron, İskoçya'da yapılacak referandumdan geri dönüş olmayacağını belirterek, İskoç halkına 'bizimle kalın' mesajı verdi

10 Eylül 2014 22:21

İngiltere Başbakanı David Cameron, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması halinde çok üzüleceğini söyleyerek, İskoç seçmenleri "Bu karar, genel seçim gibi önümüzdeki 5 yıl için verilecek bir karar değil, gelecek yüzyılın kararı" diyerek uyardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, birlik yanlısı kampanyaya destek veren üç büyük siyasi partinin liderleri İngiltere Başbakanı Cameron, Başbakan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti'nin lideri Nick Clegg ve muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband bugün İskoçya'yı ziyaret etti. Üç lider İskoçya'nın farklı yerlerinde ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarla, İskoç halkına "bizimle kalın" mesajını verdi.

 

'Milletler ailesi parçalanırsa çok üzüleceğim'

 

David Cameron, "Ben bu harika ülkeyi çok önemsiyorum. Burası Birleşik Krallık ve biz burayı birlikte inşa ettik. Eğer bizim birleştirdiğimiz, birlikte harika işler başardığımız bu milletler ailesi parçalanırsa çok üzüleceğim" ifadelerini kullandı.

Referandumun geri dönüşü olmayacağını belirten Cameron, "Çünkü bu bir oylama. İnsanlar bunu genel seçimmiş gibi düşünebilir, beş yıl sonra başka bir karar verecekmişsiniz gibi düşünebilirsiniz ancak bu genel seçimden çok farklı. Bu önümüzdeki 5 yılın kararı değil, önümüzdeki yüzyılın kararı" dedi.

 

Bağımsızlık olursa en çok İşçi Partisi etkilenecek

 

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband ise İskoçya'da yaptığı konuşmada Birleşik Krallık'ın geçmişine vurgu yaparak, Britanyalıların birlikte başarıya imza attığı işleri hatırlattı. Miliband, "Kalplerimiz sizinle. İşte bu nedenle birlikte kalma kararı alacağınızı umuyoruz" diyerek, İskoçya'nın bağımsızlığının vatandaşı sosyal adaletten uzaklaştıracağı uyarısında bulundu.

Miliband İskoç halkına, "Yanlız değil, birlikte. Aklınızla, kalbinizle, ruhunuzla referandumda 'hayır' oyu kullanın. Britanya'yı birlikte değiştirelim" çağrısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti'nin lideri Nick Clegg de Sky haber kanalına yaptığı açıklamada, "Ben İngiliz seçim bölgesinden, İngiliz bir milletvekiliyim ve referandumda oy kullanma hakkım yok. Ancak referandumun sonucunu tutkulu bir şekilde önemsiyorum çünkü bu ciddi karar nesiller sürecek sonuçlar doğurabilir. Ben Birleşik Krallık'ın gayet başarılı milletler ailesi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İskoçya'nın olası bağımsızlığından en çok İşçi Partisi'nin etkilenmesi bekleniyor. İşçi Partisi 2010 yılında yapılan son genel seçimde, İskoçya'dan 41 milletvekili ile parlamenteyo en çok İskoç milletvekili sokan siyasi parti olmuştu.

 

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