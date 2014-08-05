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Dünya
Deutsche Welle

İskoçya'da 'bağımsızlık düellosu'

İskoçya'da bağımsızlığın oylanacağı referanduma 6 hafta kala taraflar bugün TV'de ilk kez kozlarını paylaşacak.

05 Ağustos 2014 13:57

TV düellosunda İskoçya'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Alex Salmond, Birleşik Krallık'ın eski maliye bakanı Alastair Darling ile karşı karşıya gelecek. Alastair Darling, bağımsızlık karşıtı kampanyanın başkanlığını yürütüyor.

Anketler, bağımsızlık karşıtlarını yüzde 10 ile önde gösteriyor. Buna karşılık kararsızların oranı yüzde 16'yı buluyor. İskoçya Başbakanı Salmond, 18 Eylül'de yapılacak referanduma kadar kararsızları ikna etmeyi hedefliyor.

Birleşik Krallık'ın kuzeyinde, doğal ve tarihi güzellikleriyle bilinen ve yaklaşık 5,5 milyon kişinin yaşadığı İskoçya'da halka, 18 Eylül 2014 tarihinde, "İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı?" sorusu yöneltilecek.

İskoçların İngilizleri yendiği Bannockburn Savaşı'nın 700'üncü yıldönümü de bu yıla denk geliyor. Ayrılıkçı SNP, bu tarihi yıldönümünden de yararlanmayı umuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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