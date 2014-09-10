İngiliz liderler, bağımsızlığa karşı İskoçya'ya gidiyor

Başbakan David Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Ed Miliband, Parlamento'da her hafta düzenli yapılan soru-cevap oturumuna katılmayarak bugün İskoçya'ya gitme kararı aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İskoç bölge hükümeti lideri ve bağımsızlık yanlısı Alex Salmond, İngiltere'deki üç ana parti liderinin İskoçya ziyaretini "en az güven duyulan liderlerin ziyareti" olarak tanımladı ve bu ziyaretin 'Evet' oylarını güçlendireceğini savundu.

Salmond, Başbakan Cameron'dan tıklayın 18 Eylül'deki referandum öncesinde doğrudan kendisiyle kitleye dönük bir tartışmaya katılmasını istedi.

İngiltere'de en çok satan gazetelerden birinde yayınladığı bir makalede ise Cameron, İskoçları Birleşik Krallık'ta kalmaya çağırdı.

Liderlerin İskoçya ziyareti dün kamuyouna duyuruldu. Esasen gelecek hafta İskoçya'ya gitmeyi planlayan Cameron'un, eleştiriler üzerine ziyaretini erkene aldığı yorumları yapılıyor.

Dünkü anketler, referanduma bir hafta kala 'Evet' ve 'Hayır' oylarının başa baş gittiğini gösteriyor.

'İskoçlara daha çok yetki' vaadi

İskoçya'daki 'Hayır' kampanyasına farklı bölgelerde katılacak olan parti liderleri, yayınladıkları ortak açıklamada, "Partiler olarak bizi ayıran çok şey var, fakat bir konuda hemfikiriz: Birleşik Krallık birlikte daha iyidir" dedi.

Üç lider Ağustos ayında imzaladıkları ortak bir deklarasyonla "maliye ve sosyal güvenlik" alanlarında İskoç Parlamentosu'na "mümkün olduğunca çabuk" daha fazla yetki tanıma konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Liderler, İskoç kökenli eski başbakanlardan Gordon Brown'ın 'Evet' kampanyasını güçlendirmek için başlattığı yeni girişimi destekleyerek referandumun hemen ardından daha fazla yetki devri çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Alex Salmond ise "Onların panik halinde verdikleri sözlere kimse inanmıyor... İskoçya'nın ihtiyaç duyduğu tam yetkiyi sağlayacak olan 'Evet' oyudur" dedi.