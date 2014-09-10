T24 LogoT24 Logo
Gündem

İngiliz liderler, bağımsızlığa karşı İskoçya'ya gidiyor

İskoçya'nın bağımsızlığı için yapılacak referandum tarihi yaklaşırken İngiltere'deki parti liderleri İskoçya'ya giderek 'Hayır' kampanyasına güç vermeye çalışıyor

10 Eylül 2014 17:47

Başbakan David Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Ed Miliband, Parlamento'da her hafta düzenli yapılan soru-cevap oturumuna katılmayarak bugün İskoçya'ya gitme kararı aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İskoç bölge hükümeti lideri ve bağımsızlık yanlısı Alex Salmond, İngiltere'deki üç ana parti liderinin İskoçya ziyaretini "en az güven duyulan liderlerin ziyareti" olarak tanımladı ve bu ziyaretin 'Evet' oylarını güçlendireceğini savundu.

Salmond, Başbakan Cameron'dan tıklayın 18 Eylül'deki referandum öncesinde doğrudan kendisiyle kitleye dönük bir tartışmaya katılmasını istedi.

İngiltere'de en çok satan gazetelerden birinde yayınladığı bir makalede ise Cameron, İskoçları Birleşik Krallık'ta kalmaya çağırdı.

Liderlerin İskoçya ziyareti dün kamuyouna duyuruldu. Esasen gelecek hafta İskoçya'ya gitmeyi planlayan Cameron'un, eleştiriler üzerine ziyaretini erkene aldığı yorumları yapılıyor.

Dünkü anketler, referanduma bir hafta kala 'Evet' ve 'Hayır' oylarının başa baş gittiğini gösteriyor.

 

'İskoçlara daha çok yetki' vaadi

 

İskoçya'daki 'Hayır' kampanyasına farklı bölgelerde katılacak olan parti liderleri, yayınladıkları ortak açıklamada, "Partiler olarak bizi ayıran çok şey var, fakat bir konuda hemfikiriz: Birleşik Krallık birlikte daha iyidir" dedi.

Üç lider Ağustos ayında imzaladıkları ortak bir deklarasyonla "maliye ve sosyal güvenlik" alanlarında İskoç Parlamentosu'na "mümkün olduğunca çabuk" daha fazla yetki tanıma konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Liderler, İskoç kökenli eski başbakanlardan Gordon Brown'ın 'Evet' kampanyasını güçlendirmek için başlattığı yeni girişimi destekleyerek referandumun hemen ardından daha fazla yetki devri çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Alex Salmond ise "Onların panik halinde verdikleri sözlere kimse inanmıyor... İskoçya'nın ihtiyaç duyduğu tam yetkiyi sağlayacak olan 'Evet' oyudur" dedi.

 

ETİKETLER

ingiltereiskoçyabağımsızlıkreferandumbağımsızlıkziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24