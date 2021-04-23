Camdaki Kız dizisinin tepki çeken "bekaret kontrolü" sahnesi sonrası, Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri yeniden gündem oldu

Camdaki Kız dizisindeki "bekaret kontrolü" sahnesine sosyal medyada tepkiler gelmeye devam ederken, yıllar önce Adını Feriha Koydum dizisindeki Hazal Kaya'nın benzer bir sahneyi reddetmesi yeniden gündem oldu.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız'da "bekaret kontrolü" sahnesinin ekrana gelmesinin ardından Hazal Kaya gündem oldu.

Hazal Kaya, 20 yaşındayken başrol oynadığı Adını Feriha Koydum dizisine yer alması planlanan bekaret testi sahnesini oynamayı reddetmişti. "Bunu normalize etmemek için oynamam" diyen oyuncunun isteği üzerine sahne senaryodan çıkarılmıştı. Yıllar önce o sahne hakkında konuşan Kaya, "Başrolünü oynadığım Adını Feriha Koydum' ağır tecrübeydi. Feriha'ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Camdaki Kız dizisindeki bu sahnenin ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Burcu Biricik için "Keşke Hazal Kaya'nın yaptığını sen de yapsaydın" yorumlarını yaptı.

TIKLAYIN - Camdaki Kız dizisindeki "bekaret kontrolü" sahnesine tepki yağdı