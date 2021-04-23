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Camdaki Kız dizisindeki "bekaret kontrolü" sahnesine tepki yağdı

Kanal D'nin perşembe akşamları ekrana gelen, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız dizisinin 3. bölümünde yer alan "bekaret testi" sahnesine sosyal medyadan tepki yağdı.

23 Nisan 2021 13:58

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Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, 22 Nisan Perşembe akşamı 3. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu.

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Camdaki Kız dizisinde, "bekaret kontrolü" olarak bilinen Hymen muayenesi sahnesinin yer alması tepki topladı.

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