Çalışma Bakanı Faruk Çelik, faciadan 20 saat sonra konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faruk Çelik, Soma'da meydana gelen facianın ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Kazanın ardından 20 saat boyunca açıklama yapmayan Çelik, Soma'ya yarın gideceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faruk Çelik, Soma’da yüzlerce işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından yaptığı ilk değerlendirmede, “Çok büyük bir acı, 15 yaşında bir çocuk orada olmamalı, araştırıyorum" dedi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’a konuşan Faruk Çelik, bakanlık olarak ilk andan beri olay yerinde olduklarını, kendisinin de yarın cumhurbaşkanı ile Soma’ya gideceğini açıkladı. Çelik, “Bu çok büyük acı, şimdi müfettişlerimiz ocak defterlerini araştırıyor. Hangi konuda ne yapılmış, ne yapılmamış, eksik var mı diye. Bu çok önemli bir veridir. Benim bakan yardımcım ve tüm yöneticilerim orada. Madende 13 adet kadrolu iş güvenliği elemanı var. Bunlar iş güvenliği yasasıyla sağlandı. 15 yaşında bir çocuğun maden ocağında ne işi vardı. Tüm bunları araştırıyoruz. Allah kimseye vermesin bundan büyük acı yok” dedi.

Herkes onu arıyordu

Soma'da dün saat 15.30 sularında meydana gelen korkunç kazanın ardından bütün gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'i aradı.

200'ün üzerinde işçinin hayatını kaybettiği, yüzlerce işçinin hala maden altında bulunduğu sıralarda aradan geçen 20 saatlik süreye karşın Bakan Çelik'in ortada görünmemesi büyük şaşkınlık yarattı. Yurtdışında olduğu sanılan Çelik'in şu sıralarda Başbakanlık'ta bulunduğu öğrenildi.

Bakan Çelik'in yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte Soma'ya gideceği öğrenildi.