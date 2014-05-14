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Soma Madencilik önünde oturma eylemi

Soma’daki maden faciasını protesto eden grubun basın açıklamasında 'Soma'da yaşananlar kader değil, cinayettir. Bunun da tek sorumlusu AKP’dir' denildi

14 Mayıs 2014 14:36

Soma'daki maden ocağı faciasının yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait Levent'teki ofis önüne gelen bir grup oturma eylemi başlattı.

Soma'daki faciayı protesto etmek isteyen 5 kişilik grup, saat 10.00 sıralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’nin Levent’te bulunan ofisinin önüne geldi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Süleyman Kaya’nın haberine göre, gece saatlerinde duvarlarına ‘Katiller’ yazılan ofis önüne gelen grup, burada oturma eylemi başlattı. Ellerinde ‘Kader değil, cinayet, Bu plaza işçilerin kanları üzerine yükselmektedir’ yazılı dövizler bulunan grup ‘İş kazası değil. Bu bir cinayet’ şeklinde sloganlar attı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, olaydan hükümet sorumlu tutularak, "Soma’da yaşananlar kader değil, cinayettir. Bunun da tek sorumlusu AKP’dir. 15 gün önce Meclis'te tartışılması gereken bu konu reddedilmiştir. 15 gün sonra ise bu katliam meydana gelmiştir" denildi.

Eylemcilerin ofis önündeki bekleyişi sürüyor. 

 

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