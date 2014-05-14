Soma'da zamana karşı yarış

Madende arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, kazadan 18 saat sonra 6 işçiyi madenden çıkardı. Sedye ile çıkarılan işçiler, ocağın giriş bölgesinde hazır bekleyen ambulanslara konularak gönderildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'da maden ocağındaki yangın konusunda, "Kurtarma faaliyetleriyle alakalı ümitlerimizin azaldığını söylemem lazım" dedi.
Yangın, 787 işçinin madende bulunduğu vardiya değişimi sırasında yaşandı. 274 işçi hayatını kaybetti. 363 işçi kurtarıldı. Yaşam umudu kesilen 100 dolayında işçinin madenden çıkarılması bekleniyor.