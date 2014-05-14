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Dünya
Deutsche Welle

Soma'da zamana karşı yarış

Soma'da maden ocağındaki çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, 6 işçiyi daha madenden çıkardı.

14 Mayıs 2014 12:29

Madende arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, kazadan 18 saat sonra 6 işçiyi madenden çıkardı. Sedye ile çıkarılan işçiler, ocağın giriş bölgesinde hazır bekleyen ambulanslara konularak gönderildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'da maden ocağındaki yangın konusunda, "Kurtarma faaliyetleriyle alakalı ümitlerimizin azaldığını söylemem lazım" dedi.

Yangın, 787 işçinin madende bulunduğu vardiya değişimi sırasında yaşandı. 274 işçi hayatını kaybetti. 363 işçi kurtarıldı. Yaşam umudu kesilen 100 dolayında işçinin madenden çıkarılması bekleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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