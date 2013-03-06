Cüneyt Çakır'ı polise şikâyet ettiler

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında hakemin Manchester oyuncusuna kırmızı kart göstermesi üzerine öfkelenen Manchester taraftarı, polise şikayette bulundu.

Nothingamshire polisi, 18 yaşındaki Manchester taraftarının, Manchester United ve Real Madrid maçında Türk hakem Cüneyt Çakır'ın gösterdiği kırmızı kartı ''suç'' olarak değerlendirip şikayette bulunduğunu bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Polis, Manchester taraftarının kendilerinden özür dilediğini belirterek, olayı ''eğlenceli'' bulduklarını, ancak acil durum numarasının bu şekilde kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, Manchester oyuncusu Nani'ye gösterilen kırmızı kartın ardından Real Madrid maçı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükselmişti.