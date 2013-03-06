UEFA'dan Cüneyt Çakır'a tam destek

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United-Real Madrid maçındaki yönetimiyle İngiliz basınının eleştiri oklarını üzerine alan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a, UEFA sahip çıktı.

Bir UEFA yetkilisi yaptığı açıklamada "UEFA'nın Cüneyt Çakır ile ilgili bir sıkıntısı yok. Kırmızı kartla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Elimize raporlar ulaştıktan sonra inceleyeceğiz. Eğer ceza unsuru bir şey varsa bunu değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

'Final yolu açık'

Sporx'te yer alan habere göre, eleştirilerin aksine Cüneyt Çakır'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi müsabakaları için herhangi bir dinlendirme almayacağını söyleyen yetkili "Çakır bu yıl görev verilecek hakemler listesinde kalmaya devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan maçı takip eden UEFA Hakem Kurulu başkanı ve karşılaşmanın gözlemcisi Pierluigi Collina ile delege Rudolf Zavrl'ın Çakır'ın yönetiminden memnun olduğu belirtildi. Karşılaşmanın 56. dakikasında Nani'nin gördüğü kırmızı kartta tecrübeli hakemin kararının arkasında olunduğu vurgulandı