Cüneyt Çakır'ın kararı İngiliz basınını karıştırdı

Cüneyt Çakır, İngiltere'de Manchester United - Real Madrid maçında verdiği kırmızı kart kararı ile gündemde. Çakır'ın 56'ncı dakikada Mancgester United oyuncusu Nani'ye verdiği kart yüzünden eleştirilirken, İngiliz basını Manchester United'lı oyuncular ve teknik direktör Alex Ferguson'un öfkeden delirdiğini yazdı. Manchester United kartın ardından, iki gol yiyerek maçı kaybetmişti.

İşte İngiliz basınında Cüneyt Çakır hakkında yapılan haberler:

SKY NEWS: Manchester United için acımasız son

Son derece tartışmalı kırmızı kart kararı maçın dönüm noktası oldu. İlk 45 dakika hücum etmekte zorlanan Real Madrid karşısında, ManU 10 kişi kaldıktan sonra defans yapmakta zorlandı. Maçın ardından Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, ManU’ın sert oyununa değindi: “Çok agresif bir oyun ortaya koydular. Taktik olarak çok iyi organize olmuşlardı ve maç bizim için çok zordu... 11 kişiye karşı bu maçı kazanabilir miydik emin değilim” dedi.

BBC: Manchester United’ın elenmesi Ferguson’u çileden çıkardı

Sir Alex Ferguson, maçtan sonra basının karşısına çıkmak için fazla sinirliydi. Sergi Ramos’un kendi kalesine attığı golle büyük avantaj yakalayan Ferguson’un takımı, 56’ncı dakikada Nani’nin kırmızı kart görmesiyle mağlubiyetten kaçamadı.

ESPN UK: Çakır doğru kararı verdi

Manchester United’ın eski kaptanı Roy Keane, maçtan sonra ITV Sport’a yaptığı açıklamada hakem Cüneyt Çakır’ın kararını savundu. Keane, “Çakır doğru karar verdi... Tehlikeli bir hareketti ve kırmızı kart gerektiriyordu. Hakem adil bir şekilde birkaç dakika düşündü, yardımcılarıyla konuştu ve kırmızı karta karar verdi” dedi.

DAILY MAIL: ManU Real karşısında kırmızıyı gördü

Hakem Cüneyt Çakır’ın, Arbeola’nın kaburgalarına tehlikeli bir şekilde çarptığı pozisyonda Nani’ye kırmızı kart göstermesi Manchester United için yıkıcı bir etki yaptı. Bu dakikaya kadar iyi bir oyun çıkaran ManU, kazanacakları kesin gibi görünen maçtan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

GUARDIAN: Ferguson için 26 yılda bir ilk

Manchester United’lı futbolcular maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Cüneyt Çakır’ın etrafını sardı. Sir Alex Ferguson’un parmağıyla Çakır’a işaret ettiği görülürken, Rio Ferdinand alay eder şekilde Çakır’ın suratına alkış tuttu. Manchester United’da 26 yıldır görev yapan Ferguson, kariyerinde ilk defa bir maçın ardından basın toplantısına yardımcısını gönderdi. Mike Phelan, durum karşısında, ‘Burada oturmam sanırım yeterince açıklayıcı” dedi.

TELEGRAPH: Alex Ferguson konuşamayacak kadar sinirlendi

ManU teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Real Madrid’e karşı kaybedilen maçın ardından konuşamayacak kadar sinirliydi. Maçı 1-0 önde götürürken Nani’nin kırmızı kartıyla 10 kişi kalan ManU, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo’nun golleriyle sahadan yenik ayrıldı. Çakır, geçtiğimiz yıl Chealsea’nin Barcelona karşısındaki yarı final maçında da John Terry’yi kırmızı kartla oyundan atmıştı. Rio Ferdinand Çakır’ı alkışlayarak protesto ederken, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısını kısa keserek Alex Ferguson’un yanına gitti.

HUFFINGTON POST: Çakır’ın kararı tartışma başlattı

1-0’lık skorla avantajı elinde bulunduran Manchester United’ın oyuncusu Nani, Arneloa’ya yaptığı acemice müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Her ne kadar Portekizli futbolcu topa izleyerek sıçramış olsa da Arbeloa’ya çarptığı an artık çok geçti. Tehlikeli hareket karşısında sarı kartı düşünmeyen Cüneyt Çakır, anında kırmızı kartını gösterdi. ManU teknik direktörü Sir Alex Ferguson karara büyük tepki gösterirken, maçın gidişatı da tamamen değişti. Ferguson, basın toplantısına yardımcısı Mike Phelan’ı gönderdi.

Huffington Post’un düzenlediği ve devam eden ankette, katılımcıların yüzde 30’u kırmızı kart kararını savunurken, yüzde 54’ü sarı kartın yeterli olduğunu belirtti.