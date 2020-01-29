Cahit Berkay'dan eleştirilere yanıt: Bu yaşa kadar duruşum değişmedi, değişmez de

Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık ile yaptığı söyleşinin üzerine "Yakıştı mı Cahit abi" başlığını atan soL Haber Portalı'na yanıt verdi. Berkay, hükûmete yakın Sabah gazetesine yaptığı açıklamaların üzerine "73 yaşındayım. Bu yaşa kadar ne hayat görüşüm değişti ne de duruşum. Bundan sonra da değişmez" dedi.

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'la konuşan Berkay'ın söyleşisinin yayımlanması üzerine soL Haber "Yakıştı mı Cahit abi!" başlığını kullandı. soL, haberinde, "AKP'nin gazetesi Sabah'a konuşan isimler arasına Cahit Berkay da eklendi" ifadeleri kullanıldı.

soL'un haberine yanıt veren Berkay, açıklamasında, "Konserin provaları uzayınca bekleyen röportajları 20’şer dakika içinde apar topar yapmak durumunda kaldım. Hızlıca bitsin diye bazı şeyleri eksik söylemiş olabilirim" derken, "73 yaşındayım. Bu yaşa kadar ne hayat görüşüm değişti ne de duruşum. Bundan sonra da değişmez" diye ifade etti.

Cahit Berkay'ın soL'a gönderdiği açıklama şu şekilde:

“Sevgili Arkadaşlar,

Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekine verdiğim röportajın ardından gündem olmuşum. Öncelikle beni eleştirenlere de savunanlara da teşekkür ediyorum. Bana kıymet gösteriyorsunuz ki bir şeyler yazma ihtiyacı hissetmişsiniz.

Benim açımdan bu röportajın daha önce yaptığım yüzlerce mülakattan bir farkı yok. 2020, profesyonel müzik hayatımın 55. yılı. Bu münasebetle geçtiğimiz hafta özel bir konser gerçekleştirdik. Konserin provaları uzayınca bekleyen röportajları 20’şer dakika içinde apar topar yapmak durumunda kaldım. Hızlıca bitsin diye bazı şeyleri eksik söylemiş olabilirim.

73 yaşındayım. Bu yaşa kadar ne hayat görüşüm değişti ne de duruşum. Bundan sonra da değişmez.

Sevgiyle kalın...”

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