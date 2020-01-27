Cahit Berkay: Son on yıldır ekonomik açıdan daha iyiyim

Müzisyen Cahit Berkay, telif konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirtirken, “2010 yılına kadar ucu ucuna yaşıyordum. Son on yıldır daha iyiyim ekonomik açıdan” diye konuştu.

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık’a konuşan Berkay, “Siz yıllarınızı müziğe adamış bir isimsiniz. Bugüne kadar akıllara kazınan besteler yaptınız. Maddi olarak bunun karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Kazanmadım sistemden dolayı. Telif hakları konusunda hâlâ yapılması gereken şeyler var. Telif hakları yasasının güncellenmesi gerekiyor. Filmlerin müziğini yaptım ama bana ondan gelen çok bir şey yok. Kemal Sunal filmlerini düşünün. Televizyonlarda sürekli dönüyor filmleri ama ailesine para ödenmiyor bundan dolayı. Onun filmlerinde benim müziğim de var ama para kazanamıyorum. 2010 yılına kadar ucu ucuna yaşıyordum. Son on yıldır daha iyiyim ekonomik açıdan.” yanıtını verdi.

“Cihangir'de ailemden kalan evde oturuyorum” diyen Berkay, “Şunu da açıkça söyleyeyim, ailemden kalan ev olmasaydı müzikten kazandığım parayla Cihangir'den bir ev alamazdım” ifadesini kullandı.