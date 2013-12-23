Çağlayan: Ne benim ne de evladımın böyle bir yanlışı olamaz

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İstanbul merkezli operasyona ilişkin "17 Aralık'ta başlayan süreç ve yaşanan bu olaylar, ortaya çıkış ve gelişme şekli itibariyle normal bir olay değildir. Amacı ve hedefi çok farklı olan, büyük bir tuzakla karşı karşıyayız. Ne benim, ne evladımın ve ne de onun kadar değerli çalışma arkadaşlarımın bir yanlışın içinde olması söz konusu olamaz" dedi.

Çağlayan AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, 17 Aralıkta başlayan süreç ve yaşanan bu olayların, ortaya çıkış ve gelişme şekli itibariyle normal olmadığını belirtti. Bakan Çağlayan, şunları kaydetti:

"Amacı ve hedefi çok farklı olan, büyük bir tuzakla karşı karşıyayız. Ne benim, ne evladımın ve ne de onun kadar değerli çalışma arkadaşlarımın bir yanlışın içinde olması söz konusu olamaz. Önümüzdeki günlerde her şey açığa çıkacaktır. Hukukun üstünlüğüne ve masumiyet karinesine herkesin özellikle de hukuku uygulamakla görevli ve yükümlü olanların çok daha fazla itina göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bu süreçten alnımızın akıyla, milletçe güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum."