Çağlayan, Güler ve Bayraktar yeniden milletvekili adayı mı olmak istiyor?

AKP yönetiminin, milletvekillerinden “Anayasa Mahkemesi’ne güvenemeyiz. Onların cezasını biz kendimiz vereceğiz. Seçimde aday yapmayacağız” diyerek aklama yönünde oy istediği dört eski bakanın 2015 genel seçiminde yeniden aday olmak istediği öne sürüldü. Dört eski bakandan üç dönem kuralına takılan eski AB Bakanı Egemen Bağış dışındaki üç ismin yeniden aday olmak istediklerini Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da ilettiği belirtiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre Haziran ayında yapılacak genel seçimler, kamudan aday olmak isteyenler en geç 10 Şubat’a kadar istifa etmek zorunda olduğu için, gözler, bu partiden aday olacak kritik isimlere çevrildi. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, AKP’nin aday listelerinde en zorlanacağı isimlerin ilk sıralarında, TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamada partinin 50’ye yakın fire verdiği oylama sonucu Yüce Divan’a gitmekten kurtulan 4 eski bakan geliyor. AKP yönetimi, 4 eski bakana tepkinin yüksek olması nedeniyle firelerin daha da artmasını önlemek için oylama öncesi bir hamle geliştirmişti. Parti yönetimi, “Tabii ki bu dört isimden bazıları hakkındaki iddialar önemli. Ancak seçim sürecinde Yüce Divan yargılaması yapacak olan Anayasa Mahkemesi’ne güvenemeyiz. Bu nedenle bu arkadaşların haklarındaki ciddi iddiaların cezasını biz soracağız. Faturayı seçimde keseceğiz. Bu arkadaşlar seçimde aday yapılmayacak” tezini işleyerek milletvekillerinden aklama yönünde oy istedi. Bu nedenle oylama sonrası AKP’liler arasında en çok bu konu konuşuldu ve “Yüce Divan’dan kurtuldular ancak siyasi hayatları bitti. Seçimde aday yapılmayacaklar” diye ifade edildi.

‘Kendileri aday olmasın’

Ancak oylamanın üzerinden geçen bir haftanın ardından AKP kulislerinde, dört eski bakanın adaylığıyla ilgili durumun farklı olduğunu ortaya koyan bilgiler konuşuluyor. Dört isimden Egemen Bağış, tüzükteki üç dönem kuralına takıldığı için seçimde aday olamayacak. Ancak Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar’ın tüzük engeli bulunmuyor. Edindiğimiz bilgi de bu isimlerin seçimde yeniden aday olmak istedikleri yönünde. Eski bakanların, seçimde milletvekili adayı olma taleplerini Başbakan Davutoğlu’na da ilettikleri belirtiliyor. Bakanlar, yeniden aday olmalarını, “Yargıda dosyalarımızla ilgili takipsizlik kararlarımız var. Ayrıca Meclis bizi akladı” görüşüyle savunuyor.

Davutoğlu’nun ise eski bakanların adaylıkları konusunda, daha önce Meclis’teki soruşturma aşamasında takındığı “Bakanlar Yüce Divan’a gitmeyi kendileri istemeli” tavrının bir benzerini savunarak, “Bizzat kendileri aday olmama kararı almalı” görüşünde olduğu belirtiliyor. Davutoğlu’nun bu tezine karşın üç eski bakanın adaylıkları konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vereceği konuşuluyor.

Fidan Başbakan mı olacak?

AKP’de 10 Şubat öncesi olası adaylar arasında en kritik isimlerin başında MİT Müsteşarı Hakan Fidan geliyor. AKP’de Fidan’ın adaylığının ne anlama geleceği üzerinde yoğun tartışmalar yaşanıyor. Partide, Fidan’ın “7 Şubat” olayı diye bilinen mahkeme tarafından ifadeye çağrıldığı dönemde çıkarılan özel yasa ile dokunulmazlık zırhına kavuşturulduğuna vurgu yapılıyor. Çok konuşulan Dışişleri Bakanı olması için de milletvekili olma zorunluluğu bulunmadığı, dışarıdan bakan yapılabileceğine dikkat çekiliyor. AKP’de “Bu nedenlerle Fidan’ın sade bir milletvekili olarak Meclis’e girdirilmesinin de bir mantığı yok. Milletvekilliği Başbakan olmak için bir zorunluluk. Fidan aday yapılacaksa bu seçim sonrası Başbakan olma imkânına kavuşması için olacaktır” yorumu yapılıyor.

AKP listelerinde üç dönem kuralı nedeniyle 70’in üzerinde isim gideceğinden ciddi bir yer boşalması yaşanacak. Dört eski bakan oylamasında fire verenlerle, partiye yeterince sadık olmayan isimlerin de bulunarak ayıklanacağı düşünüldüğünde yeni isimler için çok sayıda yer açılması bekleniyor. Bu nedenle özellikle 2011 sonrası “devletin en üst ve kilit görevlerindeki” isimlerin adaylık için AKP kapısını çalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan ve Davutoğlu’nun yakın çevresinden isimlerle, bazı yolsuzluk iddialarında adı geçen finans sektöründeki görevlilerin, çözüm sürecinde AKP kontenjanından akil insanlar heyetinde yer alan isimlerin, AKP’ye yakın bazı gazetecilerin ve akademisyenlerin adaylık bekledikleri konuşuluyor.