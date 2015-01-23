Eski bakan 'her şey ortaya dökülür' dedi, Davutoğlu 'saçılırsa saçılsın' diye çıkıştı

Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar, AKP grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ile Mahir Ünal'ın, soruşturma komisyonu karar oylamasından bir gece önce Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, 21 Aralık gecesi 2.5 saat süren toplantıda AK Partili komisyon üyelerinin ‘Yüce Divan’a gönderme’ eğilimini öğrenen Davutoğlu, 4 eski bakana, “Kendiniz gitmek istediğinizi açıklayın” dedi. Bir bakanın AK Parti’yle ilgili çok sayıda bilginin ortaya saçılacağını söylemesi üzerine de Davutoğlu, “Saçılacaksa saçılsın” diye sert tepki gösterdi. Ancak 4 eski bakanın temsilci seçtiği Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşünce, komisyon üyelerinin tavrı değişti.

AK Partili 4 eski bakan, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda Yüce Divan’a gönderilmekten kurtuldu. Oylama sonrasında ortaya çıkan bilgilere göre, Soruşturma Komisyonu’nun AK Partili üyeleri 4 eski bakanı Yüce Divan’a göndermek istedi. Ancak 4 eski bakanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devreye sokmasının ardından durum değişti.

Kritik 2.5 saat

Soruşturma Komisyonu’nun AK Partili üyeleri, 22 Aralık 2014 günü yapılacak karar oylaması öncesinde, AK Parti TBMM Grup Yönetimi ile görüşmelerde, “Yüce Divan yönünde oy kullanacağız” mesajını verdi. Bunun üzerine, AK Parti grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 4 eski bakan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 21 Aralık akşamı Başbakanlık Konutu’nda 2.5 saatlik kritik bir toplantı yaptı.

‘Yüce Divan’a gönderme eğilimindeler’

Toplantı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ünal’dan bilgi istemesi ile başladı. Ünal, diğer Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın bilgi sahibi olduğunu söyledi. Komisyonun AK Partili üyeleriyle görüştüklerini anlatan Elitaş da, “Yüce Divan’a gönderme eğilimindeler” bilgisini paylaştı. Bunun üzerine Davutoğlu, konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü anımsatarak, bakanlara, “O zaman onlar bu yönde karar almadan siz kendiniz gitmek istediğinizi açıklayın” dedi.

‘Kongrede yanınıza oturabilecek miyim?’

Davutoğlu’nun bu sözlerinin ardından 4 eski bakan tek tek kendi pozisyonlarını aktardı. Zafer Çağlayan, Yüce Divan’a gitmemeleri gerektiğini belirterek, “Bize sahip çıkmalısınız” diye tepki gösterdi. Egemen Bağış ile Muammer Güler, benzer beklentilerini dile getirseler de bu yönde bir çağrı yapılması halinde katılabileceklerini beyan etti. Muammer Güler, Davutoğlu’na, “Biz gidelim desek Yüce Divan’da sahip çıkacak mısınız? Ya da yanınızda dolaşmamıza izin verecek misiniz? Aday yapacak mısınız? Mesela Mardin Kongresi’nde beni yanınıza oturtacak mısınız?” diye sordu. Bir bakan, Yüce Divan’a gidilmesi halinde sadece kendileriyle ilgili değil, AK Parti ve AK Parti yöneticileriyle ilgili çok sayıda bilginin ortaya saçılacağını ve tartışılacağını söyledi. Davutoğlu’nun buna tepkisi sert oldu, “Saçılacaksa saçılsın” sözleri tartışmayı bitirdi.

Cumhurbaşkanı’na

Toplantıda 4 eski bakan, Davutoğlu’ndan bekledikleri desteği alamazken, Yüce Divan’a gitme isteğini deklare etme talebi de kabul edilmedi. Durumlarını Cumhurbaşkanı ile paylaşmayı kararlaştıran 4 eski bakan, Zafer Çağlayan’ı temsilci seçti. Çağlayan, Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrasındaki 2 haftalık süre içinde komisyon üyelerinin kararı değişti. Bir AK Parti yetkilisi, “Üyeler kararlarını nasıl değiştirdiler?” sorumuza, “Başkan Hakkı Köylü dışında bütün üyeler genç çocuklar, partide siyaset yapmaya devam etmek, yeniden aday olmak istiyorlar. Bunun etkisi olmuştur” karşılığını verdi.