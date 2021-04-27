Çağlar Ertuğrul'dan "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum!" diyen Şeyma Subaşı'na gönderme

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, Bali'de bir adadan başka bir adaya gitmek için ek sefer koydurtarak uçak kaldırtan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ya "Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı? diye gönderme yaptı.

TIKLAYIN: Şeyma Subaşı gelen eleştirilere yanıt verdi: Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum!

TIKLAYIN: Şeyma Subaşı: Özel jet bulamayınca tüm uçağı sadece bizim için rezerve etti

Ne olmuştu?

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve sekiz yaşındaki kızı Melisa’yla birlikte gittiği Bali'deki tatilini geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Subaşı, kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alıp uçak kapattığını söylemişti. Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" notunu düşmüştü.

Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, kendisine yönelik eleştirilere; "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" sözleriyle yanıt vermişti.

Mohammed Alsaloussi, sevgilisinin fotoğrafının altına verdiği yanıtla olay olmuştu: Normalde hiç yorum yapmam ama bu sefer seni herkesten daha iyi tanıdığımı söylemeliyim ve sen gerçekten tanıştığım en tatlı, en kibar, sevgi dolu insansın ve bu yüzden seni seviyorum. Bunu aşktan kör olduğum için söylemiyorum. Bunu söylüyorum çünkü seninle sevildiğimi ve takdir edildiğimi hissediyorum. Seninle her şeyi her zamankinden daha net görüyorum.