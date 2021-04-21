Şeyma Subaşı gelen eleştirilere yanıt verdi: Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum!

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohommed Alsaloussi tarafından tatil dönüşü özel jet bulamayınca kendisine uçak kapatmasıyla ilgili gelen eleştirilere "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum!" şeklinde yanıt verdi.

TIKLAYIN: Şeyma Subaşı: Özel jet bulamayınca tüm uçağı sadece bizim için rezerve etti

Bir süredir Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile birlikte Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın tatili bitti. Dönüş için özel jet bulamayan Alsaloussi, sevgilisine jest yaparak bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. "Tüm uçağı bizim için rezerve etti" diyen Subaşı, kendisine gelen eleştirilere, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum!" şeklinde yanıt verdi.

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, ülkeden ayrılmak için özel jet bulamayınca Alsaloussi, uçak kapatmıştı.

Subaşı, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, ardından kendisine gelen eleştirilere yayınladığı gönderi ile yanıt verdi. Sevgilisi ile birlikte çekilen karesini paylaşan Subaşı, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" ifadelerini kullandı.