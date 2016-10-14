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Çağla Şikel, "Kapılar açık" dediğine pişman oldu

"Ne açık ne kapalı. Açılabilir de kapanabilir de"

14 Ekim 2016 13:55

Çağla Şikel, geçtiğimiz günlerde söylediği "erkekler benden kaçıyor" sözlerinin yanlış anlaşıldığını "Kapılar açık" dediği için de pişman olduğunu söyledi. 

Sözcü gazetesinin haberine göre, Dilek Hanif imzalı kıyafetiyle bir tanıtıma katılan Çağla Şikel, "Kapınız aşka kapalı mı?' dediler, ben de ‘Hayır' dedim. ‘Çocuk yapmak istiyor musunuz?' dediler. Ben de ‘Tabii ki evet ama çocuk yapmak için evlenmek lazım. Böyle bir niyetim yok' dedim. Bana röportajı yapan arkadaş farklı sordu. ‘Kapılar açık' dediğime pişman oldum. Ne açık ne kapalı. Açılabilir de kapanabilir de" diye konuştu.

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