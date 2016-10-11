Çağla Şikel: Tekrar evleneceğim

Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şikel, “İki oğlum var. Ama bir kız çocuk annesi olmanın özlemini çekiyorum. Sırf bu yüzden tekrar evleneceğim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 37 yaşında olduğunu ve aşka kapılarını kapamadığını belirten Şıkel, “Hayatta en çok istediğim şey bir çocuk sahibi daha olmak” dedi.

Şikel, “İki oğlum var. Ama bir kız çocuk annesi olmanın özlemini çekiyorum. Sırf bu yüzden evlenmeyi düşünüyorum. Tabii evlilik zor! Bayıldığım için değil ama çocuk için tekrar evleneceğim” dedi. Şikel, üçüncü çocuk içinse “İnşallah kız olur. Ama erkek olursa da kabulümdür” diye konuştu.

Kimse gözlerime oğullarım gibi bakmıyor.

Oğullarının hayatında büyük önem taşıdığını belirten Şıkel, “Bu hayatta kimse bana oğullarımın baktığı gibi bakmadı. Bir başkasına o kadar aşık, saf ve temiz yaklaşan hiçkimse olamaz. Onların sevgisi, anneye olan aşkları bu hayatta beni en çok ayakta tutan şey” cümleleriyle oğullarına duyduğu sevginin altını çizdi.

"Emre ile küs değiliz"

Eski eşi Emre Altuğ'yla sürekli görüştüklerini de açıklayan Şıkel, “Biz sadece evliliğimizi bitirdik. Anne ve babalık görevimiz ölene kadar devam edecek; iki iyi arkadaş gibi sürekli vakit geçiriyoruz. Eksikliğimizi çocuklara hiç hissettirmedik” diyerek Altuğ ile küs olmadıklarını belirtti.