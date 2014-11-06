Büyükşehirlerde işyeri ve okul servisleri kaldırılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün açıkladığı 'Öncelikli Dönüşüm Programı'nda yer alan ve dokuz başlıkta açıklanan eylem planlarından 'Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı'nda milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren adımlar yer aldı. Buna göre, büyükşehirlerde raylı sistem hatları üzerindeki servisler kaldırılacak.

Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı eylem planında yurttaşları ilgilendiren bölümler şöyle:

2014-2018 döneminde Büyükşehirlerde servis araçları kapasite, güzergâh ve araç teknolojileri açısından yeniden değerlendirilecek. Öncelikle mevcut raylı sistem hatları üzerindeki işyerleri, üniversite ve okullarda semt servisi uygulaması kaldırılacak.



Yolcuların yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemlerine yönlendirilmesi için tedbirler alınacak. Servis kullanan öğrenci, işçi, memurlara toplu taşıma bileti ve/veya kartlarının ücretsiz veya indirimli verilmesi uygulaması getirilecek.

Akıllı trafik lambası

hürriyet.com.tr'den Aysel Alp'in haberine göre, şehirlerde akıllı sinyalizasyon sistemleri yaygınlaştırılacak. Bunun için enerji verimliliği yüksek ve iklime duyarlı kentsel ulaşım stratejileri hazırlanacak.



Böylece Büyükşehirlerde toplu taşımayı, yakıt sarfiyatını ve enerji verimliliğini öncelikle gözeten ulaşım ana planları ve uygulamaları yürürlüğe konulacak.

Kaza ve acil durum yönetim sistemi, dinamik trafik sinyalizasyon sistemi, yeşil dalga sistemi, yol sensörleri, değişken mesaj sistemi, trafik yoğunluk haritası, web/mobil bilgi sistemi vb. AUS uygulamaları yaygınlaştırılacak.



Çevre dostu araçlardan daha az vergi alınacak

Enerji verimliliği yüksek, emisyon oranı düşük taşıtlara vergi avantajı getirilecek. Yakıt pilli, elektrikli ve hibrit araçlar için vergi farklılaştırması yapılacak. Yani yeni nesil araçların vergisi diğerlerine göre düşürülecek.



Kamu kurum ve kuruluşlarının verimi yüksek araç filoları oluşturmalarına yönelik teşvik edici yöntem ve mekanizmalar geliştirilecek. Hem özel hem kamuda yeni araç alımlarında ve kiralamalarında enerji verimliliği ve tasarrufu artırıcı vergilendirme yapılacak.



Alternatif yakıtlı araç kullanımı artırılacak.CNG, güneş enerjisi vb. alternatif yakıtlar ile çalışan taşıtların kullanımı teşvik edilecek. Özellikle tarım alanında; tarım, hayvan ve atık temelli gazlarla üretilen alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan taşıt motorları geliştirilecek.Yakılmasıyla çevreye olumsuz etki oluşturmayan uygun atık maddelerden enerji sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yürütülecek.

Az enerji tüketen beyaz eşyanın vergisi düşecek

Plana göre enerjiyi verimli tüketen ürünlerle verimsiz tüketen ürünlerin vergileri farklılaşacak. Buna göre buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi gibi ürünlerin satışından alınan Özel Tüketim Vergisi, elektrik tüketimine bağlı olarak farklılaşacak. Elektriği az tüketenin vergisi de az olacak.