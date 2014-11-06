Yapısal reform paketi neden heyecan uyandırmadı?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün 25 maddelik yapısal reform paketini açıkladı. Ancak açıklamalardaki bazı eksiklikler ekonomi ve işdünyasının paketten aradığını bulamamasına neden oldu.

Wall Street Journal’dan Kerim Karakaya’nın haberine göre, eleştirilere neden olan başlıklar şöyle:

Hedefler gerçekçi değil: OVP’de 2017 sonunda milli gelirin dolar bazında 971 milyar dolara geleceği hedeflenmişti. Bu, bugün açıklanan 1,3 trilyon dolarlık hedefin gerçekleşmesi için 2018 yılında Türkiye ekonomisinin dolar bazında yüzde 34 oranında büyümesi gerektiği anlamına geliyor. Başka bir hesapla Türkiye’nin 2015’ten itibaren her yıl dolar bazında ortalama yüzde 15 büyümesi gerekiyor. Ekonomist Uğur Gürses, “Bu hesabın ne ekonomik ne de matematiksel temeli var. Ya da bizim henüz bilmediğimiz bir şeyler var. Örneğin acaba milli gelirin hesaplama yöntemi mi değiştirilecek?” diyerek değerlendirmede bulundu.

OVP hedefleri Mili Gelir (Dolar) Büyüme hedefi % 2014 810 3,3 2015 850 4,0 2016 907 5,0 2017 971 5,0

Uygulama ile ilgili yol haritası yok: Hükümet ilk etapta 9 maddelik bir program açıklandı. Sağlıktan, lojistiğe birçok alanda dönüşümlere gideceği kaydedildi. Ancak bu programların nasıl ve ne zaman uygulanacağı yönelik bir yol haritası ortaya konmadı. Deniz Yatırım Başekonomisti Özlem Derici, hükümetin yeniden yapısal reformlar konusunda harekete geçmesinin olumlu olduğunu ancak önceki teşvik paketlerinin başarısızlığının dikkat alınması durumunda uygulamanın daha önemli olacağını kaydetti.

Sivil toplum temsilcileri ile görüşme: Hükümetin planı hazırlarken özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile görüşüp görüşmediği belli değil. Ancak Başbakan Davutoğlu’nun toplantısında ilerleyen günlerde bu görüşmelerin yapılacağına ilişkin bir mesaj verilmedi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Başlıkların büyük bölümü yıllardır konuştuğumuz ve üzerinde mutabık olduğu konular. Ancak bunların bazıları uygulanabilir, bazıları uygulanamaz. Bu konuda sivil toplum örgütleri ile görüşülmesi gerekiyor” diye konuştu.