Davutoğlu yeni ekonomi paketindeki 9 maddeyi açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören programın ilk 9 maddesini açıkladı. Davutoğlu, "Hedef, 4 yıl içinde GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari açığı yüzde 5,2'ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmektir” dedi.

Başbakan Davutoğlu, Ankara Palas'ta gerçekleşen "Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı" Basın Toplantısı'nda konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Önümüzdeki dönemde öncelikli ilkemiz, siyasal isitikrarın sürdürülmesi ve ekonomik öngörülebilirlik.

İnsan odaklı ekonominin güçlendirilmesine odaklanıyoruz.

Üretim teknolojisindeki değişime öncüük etmek amacındayız.

Bütüncül ekonomi anlayışı geliştirmeden yapısal değişimi yürütmek mümkün değildir.

2015 seçimlerine giderken ve daha sonraki dönemleri planlarken siyasi istikrar ve güven ortamının korunması elzemdir ve buna öncelikle önem vereceğiz.



Ekonomimizi dünya ekonomisi ile entegrasyonu için kararlı politika izlemeye devam edeceğiz.

Bugün ilan edeceğimiz 9 sektörel dönüşüm programı ve 417 eylem planı ağırlıklı olarak reel sektör alanındadır.



Hedefimiz, bu sektörel dönüşüm programlarıyla 2018 sonuna kadar yani 4 yıl içinde, GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari açığı yüzde 5,2'ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmektir.



Eylem planları ve sektörel dönüşüm programları bir temenni değildir. Bizim söz verip de yapmadığımız temenni düzeyinde bıraktığımız hiç bir taahhüdümüz olmamıştır"

Hedefimiz ihracatın ithalatı karşılama oranını 2018'de yüzde 70'in üzerine çıkarmak.



Sanayi stratejisi belirli aralıklarla revize edilecek, daha detaylı sektörel bazda alt stratejik planlamalar yapılacak."

İşte 9 madde

*Bütüncül ekonomi anlayışı geliştirilmeden yapısal değişimi yürütmek mümkün değil

*Bugün 9 sektörel dönüşüm programı ilan edeceğiz. Bunların çoğu reel sektör ile alakalı

*Ekonomimizin dünya ekonomisi ile entegrasyonu için kararlı politika izlemeye devam edeceğiz.

Açıklayacağımız reform programının 9 maddesi ve temel maddeler şöyle:

1- İthalata olan bağımlılığın azaltılması

2- Teknoloji alanlarında ticarileşme programı

3- Kamu alımları yolu yerli üretime destek

4- Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı

5- Enerji verimliliğinin geliştirilmesi

6- Tarımda su kullanımının etkin hale getirilmesi

7- Sağlık endüstrilerinde yapısal gelişim

8- Sağlık turizminin geliştirilmesi

9- Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı