'Büyükşehir belediyesi işi tuzak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 29 Mart 2009'da yapılan mahalli idareler seçimlerinde partisinin biri büyükşehir, Manisa'nın da bulunduğu 8'i il olmak üzere 487 belediye başkanlığı kazandığını hatırlattı.

Geçen sürede belediyenin sunduğu hizmetlerle Manisa'nın değiştiğini ifade eden Bahçeli, Büyükşehir Yasası'yla büyükşehir belediyesi olan 14 il arasında Manisa'nın da yer aldığını söyledi.

Bahçeli, bir ilin toplumsal dinamizmi, kolektif ihtiyaçlarının artışı ve sosyoekonomik gelişmişlikseviyesinin belediyeye sunacağı hizmetlerin kapsamını genişletip yeni sorumluluklaryükleyebileceğini, bu sorumluluklar çerçevesinde yeni kurumsal yapıya ihtiyaç duyulabileceğini anlatarak, ''MHP olarak bu talepler çerçevesinde büyükşehir sayısının artması karşı olduğumuz bir gelişme olarak görülmemelidir. Ancak büyükşehir belediyesi olma sürecinin arkasında milletimizin karşı karşıya kaldığı büyük tuzakları bu memleketin evlatları, hangi siyasi partide olursa olsun iyi fark etmeli'' diye konuştu.

Diyarbakır'ın yasa öncesi, Van, Mardin ve Şanlıurfa'nın yasanın ardından büyükşehir olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu: ''Büyükşehir tuzağıyla, son Büyükşehir Yasası ile büyükşehir alanı, mülki idare ile örtüşür hale gelmiştir. Yani tüm il sınırları, büyükşehir kapsamına alınmıştır. Bu şehirlerin arasında kalan, özellikle 2011 ve 2012 yıllarında terörün tırmanmasıyla alan hakimiyeti bölücü etnik unsurlar tarafından sağlandığı iddiası taşıyan Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Ağrıbirlikte düşünüldüğü vakit Güneydoğu Anadolu'da yaklaşık 134 bin kilometrekare toprak alanı ve 8 milyon 200 bin insanımızın yaşadığı bir coğrafya parçamızdır. Vatanımızın bir bölümüdür. Eğer vatanımızın bu bölümü büyükşehir tuzağıyla, demokratik cumhuriyet, özerk bölge, federal yapı için hazırlanmışsa bunlar başkanlık sistemi ile projenin unsurları haline getiriliyorsa bu da başkanlık sistemiyle bir projenin unsuru haline getiriliyorsa Büyükşehir Yasası büyük tuzak olarak milletimizin karşısındadır. İnşallah bu gerçekleşmeyecektir. Buna aziz milletimiz müsaade etmeyecektir.''

Törende Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mümin Özkasap Spor Tesisi, 11 mahallede spor alanı, Bedesten Meydanı ve Tarihi Efendiler Kahvesi, Kırtık sosyal hizmet binası, Güzelyurt Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.