Büyükada'da 'CIA güdümünde toplantı yapıyorlardı' diyen AKP'li Deligöz: Beraat ederlerse özür dileyeceğim

Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanan ve önceki gün tahliye edilen insan hakları savunucularının toplantısının CIA ve MI6 kontrolünde yapıldığını söyleyen AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, "Beraat ederlerse özür dileyeceğim" dedi.

Büyükada'da yaptıkları toplantı sırasında gözaltında alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan insan hakları aktivistleri, önceki gün tahliye edildi. AKP'li Deligöz, hak savunucularının toplantısı hakkında, “Darbe teşebbüsünden itibaren bu otelde 4 toplantı yapıldığını tespit ettik. Son toplantı telin arka kısmında bulunan kaçak ve gizli bölümde 9’u Türk, 2’si yabancı uyruklu 11 kişinin katılımıyla yapılmıştır. Bu toplantıların ABD’nin CIA ve İngiltere’nin MI6 ajanları kontrolü ve güdümünde yapıldığını bilmekteyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Deligöz, tahliye edilen insan hakları aktivistleri için, “Kendilerinin sözde insan hakları aktivisti olduklarını söyleseler de, bu kişiler Gezi olayları zamanında Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü bölmeye çalışan kişilerdir" demişti.

"AK Parti olarak önceliğimiz tutuksuz yargılanmaları"

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Deligöz, insan hakları aktivistlerinin 22 Kasım'daki duruşmada beraat etmeleri halinde kendilerinden özür dileyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Gerek kendi vatandaşlarımıza gerekse de yabancı tutuklulara geçmiş olsun diliyorum. AK Parti olarak bizim önceliğimiz kişilerin tutuksuz olarak yargılanmasıdır. Arkadaşların bir suçu yoksa, 22 Kasım'daki duruşmada beraat ederlerse, kendilerini o zaman arayıp kutlayacağım ve özür dileyeceğim. Suçları yoksa, tahliye edilmiş olmalarına en az kendileri kadar, aileleri kadar sevinirim.”

“Tahliyeler yargının bağımsızlının kanıtı”

İnsan hakları savunucularının tahliye edilmesinin Türkiye'de bağımsız yargının varlığına kanıt olduğunu ifade eden Deligöz, "Bu tahliyeler göstermektedir ki, Türkiye'de hukukun üstünlüğü işlemektedir, bağımsız yargı vardır. Hapse giren arkadaşlarımız da 3 aylık bir süre geçirdi. Geçmiş olsun diyorum kendilerine" dedi.

“Büyükada ajanlık merkezi”

İnsan hakları savunucularının gözaltına alınarak tutuklandığı Büyükada'nın ajanlık merkezi olduğunu ileri süren Deligöz, İngiliz ajanlarının Büyükada'da villası olduğunu iddia etti. Deligöz şöyle konuştu:

"Türkiye'de olağanüstü olaylar yaşanıyor. Ajanlarla mücadele ediliyor, hainlerle mücadele ediliyor. Ajanlığın merkezi de Büyükada. Orada, İngiliz ajanlarının villaları var. Gidip gelenler var. Türkiye'de çok sayıda, ülkemizi diz çökertmek isteyen örgüt var. Biz bunlara izin vermeyeceğiz."

"Gözaltı süreleri uzatılabilir, tutuklamalar olabilir"

Gözaltı sürelerinin ve tutuklamaların yaşanmasına ilişkin de konuşan Deligöz, "Tedbir amaçlı, delilleri toplamak için gözaltı süreleri uzatılabilir. Tutuklamalar olabilir. Bunlara, ülkenin birliğinin beraberliğinin sağlanması için, ülkenin sıhhati için bakmak lazım" dedi.