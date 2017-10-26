Der Spiegel: Büyükada davasındaki tahliyelerin nedeni Schröder-Erdoğan gizli görüşmesi

Türkiye'de tutuklanan aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu Büyükada davasındaki tahliyelerde, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşmasının belirleyici rol oynadığı ortaya çıktı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, görüşmeyi teyit ederek, “Gerhard Schröder’e arabuluculuk çalışması için çok müteşekkirim" dedi.

Der Spiegel dergisi, Schröder'in Dışişleri Bakanı Gabriel'in ricası üzerine Türkiye'ye giderek Erdoğan ile buluştuğunu yazdı. Gabriel'in Schröder'le bağlantıyı Başbakan Angela Merkel'in bilgisi dahilinde kurduğunu aktaran Der Spiegel, Merkel'in bizzat Schröder ile de konuyu görüştüğünü bildirdi.

"Deniz Yücel, Meşale Tolu ve Peter Steudtner'in serbest bırakılması istendi"

Az sayıda kişinin haberdar olduğu arabuluculuk girişiminin Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerden bir hafta sonra gerçekleştiği, Schröder'in Erdoğan'ı ziyaret ederek Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel ile Alman vatandaşları Meşale Tolu ve Peter Steudtner'in serbest bırakılmasını istediği kaydedildi.

Spiegel'in "güvenilir" kaynaklara dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krize çözüm bulmak için aylardır uğraş verdiği, ancak kamuoyu önünde karşılıklı suçlamaların dozunun iyice artması nedeniyle bu gizli misyon için Schröder'i devreye soktuğu belirtiliyor.

"Türk tarafı yargı sürecine kamuoyu önünde müdahil olmak istemedi"

Schröder-Erdoğan görüşmesinin başarılı geçtiği ve görüşmede "iki ülke dışişleri bakanlarının bir çözüm bulmak için çalışmaya devam etmesi" kararı alındığı kaydediliyor. En hızlı tahliyenin Steudtner vakasında mümkün olduğunu belirten Spiegel, Türk tarafının "yürüyen yargı sürecine kamuoyu önünde müdahil olmak istemediğini" ve bunu koşul olarak öne sürdüğünü de iddia etti.

Schröder'in Merkel'e Erdoğan ile "özel kişi" olarak değil, tüm Alman hükümeti adına görüşme isteğinde bulunduğu ve ancak bu şekilde Erdoğan'a karşı gerekli otoriteye sahip olabileceğini söylediği, Merkel'in buna onay verdiği de aktarılıyor.

Gabriel: Schröder'e müteşekkirim

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Schröder'e verilen gizli görevi Spiegel'e teyit ederek, "Gerhard Schröder'e arabuluculuk çalışması için çok müteşekkirim. Bu, gerilimin düşürülmesi yönünde ilk işaret. Çünkü Türk hükümeti verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Şimdi diğer tutukluların serbest bırakılması için çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Schröder'in bürosundan yapılan açıklamada ise, Schröder'in Steudtner'in serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğu, başka bir yorumda bulunulmayacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

5 Temmuz'da Büyükada'da bir otelde düzenlenen insan hakları seminerine katıldıkları için tutuklanan 8 insan hakları aktivisti hakkında savcılık tarafından "terör örgütüne üyelik" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep edilmişti. 46 yaşındaki bilişim uzmanı Steudtner, duruşmadaki savunmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetmiş, iddianamede yer alan örgütlerin bazılarının ismini bile bilmediğini belirterek serbest bırakılmayı talep etmişti. Dün görülen davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verilmişti.