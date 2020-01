Milat yazarı: Büyükada operasyonu, FETÖ ile mücadeleyi rezil edenler tarafından yapıldı!

Milat yazarı Erdal Şimşek, Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları aktivistlerinin tahliye olmasıyla birlikte, o dönem gazete manşetlerinde ajan suçlamasında bulunan gazetecilere tepki gösterdi. Şimşek, "Büyükada operasyonu, FETÖ ile mücadeleyi rezil edenler tarafından yapıldı!" dedi.

Şimşek'in "Büyükada casusluk olayı" başlığıyla (27 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

9 sütuna manşetle çıkmıştı haberler. Türk istihbaratı, emniyeti, askeri, kolpacısı, kemikçisi... hülasa bilumum “halaskârını vatan”, Marmara’da Denizi’nde bulunan Prenses Adaları’nın en büyüğü olan Büyük Ada’da “Düveli Muazama”nın casusları toplanmıştı.

Casuslar, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak, mevcut hükümetini işlevsiz kılmak, atlet don güneşlenenlere karşı tanga mayo ve güneş yağı ile denize girmeyi teşvik etmek için toplanmışlardı.

Kıyametler kopuyordu. Yedi tekmil birden mevkuteler, televizyonlar, internet medyası, alayı bu müthiş casusluk teşebbüsünü ifşa ediyordu. Ne demek, “atlet-don” kombinasyonuna karşı tanga mayoyu ihdas etmek? Oldu olacak ‘Can simidi’ni yasaklayıp ‘Şamrel’le yüzmeyi de anayasal güvence altına alsınlardı.

Bunlar o kadar aptaldılar ki, Türkiye’yi yıkmak için toplantıyı Türkiye’de yapıyorlardı.

O günlerde yalaka, omurgasız ve cahil medyada çıkan haberlere göre “5 Temmuz’da İstanbul Büyükada’da toplanan 10 kadar yerli ve yabancı aktivist Türkiye’yi yıkmaya teşebbüs ederken suçüstü yapılmışlardı.” 10 kişiden altısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Peki bu casuslar ne yapmışlardı? Türkiye’yi nasıl yıkacaklardı?

Polisin ulaştıkları bilgilere göre, casusların bilgisayarında şok edici verilere ulaşılmıştı. Bu verilere göre Ajanlar, Türkiye’de halkı devleti ve Erdoğan yönetimini yıkmak için halkın katılımını güçlü kılmak için, ‘Paşabahçe’den satın alınacak bardaklar kırılacak ve geri verilerek bu fabrikanın tüm iştirakçileri iflas ettirilecek. Böylece işçilerin eylemlere katılması sağlanacak’tı. Yani 1970’lerde kalmış ilkel sol eylem yöntemlerini uygulayacaklardı.

Böylesine aptal ve saçma ilkel eylem yöntemleri ile dalgamızı geçip günümüzü gün edeceğimize, omurgasız, yalaka ve ahlaksızların egemen olduğu medyanın köpürtmelerine maruz kaldık. Öyle bir hava oluşturuldu ki, tutuklananların saçmalıklarına dalga geçtiğimiz anda casus damgası yiyecektik.

Yeter artık. Allah Muhammed aşkına yeter.

Bu kaçıncı oldu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı yanlış yönlendirdiğiniz?

“Kabataş Çövdürme olayı”nda da Sayın Cumhurbaşkanı’nı boşa düşürdünüz.

Bu haberleri size kim servis ediyor?

Bu haberleri kolluk kuvvetleri mi savcılık mı servis ediyor? İkisinden biridir bu kirliliğin faili.

Peki bu haberleri gazetelere getiren muhabirlerin, haber ve gazete yöneticilerinin geçmişini biliyor muyuz?

Bunların hepsi FETÖ’nün en tehlikeli teröristlerinden olan “Zekeriya Öz’ün mabad-ı kebirini” yalamak için sıraya dizilenlerin olması bir tesadüf müdür?

Bu haberi ilk ‘Patlatan’ gazetenin başındaki adam ne kadar Erdoğan, daha doğrusu ‘Muhafazakâr kesim’ yanlısı?

17-25 Aralık darbe sırasında bu şahıs FETÖ’den yana tavır aldı. Darbeden günler sonra FETÖ karşıtı haberlerin yönettiği gazete yer almasına izin verdi. Hatta o sırada FETÖ’nün pisliklerini haber konusu yapan muhabiri yayın toplantısında azarlamaya teşebbüs etmiş ve ‘Sen bizi niye cepheye çekiyorsun. Bu Erdoğan’la Cemaatin kavgası, bizim kavgamız değil. Daha sonucunun ne olacağı belli değil. Her an her şey olabilir.’

FETÖ aleyhinde haberlerde ısrar edince muhabere işten attı. O sırada gazetenin Yayın Koordinatörüydü. Şimdi ise Genel Yayın Yönetmeni. Söylediğim olayın şahidi en az 15 kişi var. Söz konusu gazetenin o günkü arşivlerine bakın. 31 Aralık 2013’e kadar FETÖ aleyhinde tek bir haber bulamazsınız.

Bunlardan biri de o gün Zekeriya Öz ve Ali Fuat Yılmazer ile adeta ‘Nikahlı’ gibi yaşıyordu. Şimdi özel bir haber biriminin başında olan kişi, o zaman gazetede ofis boydu. Bir ofis boydan nasıl olur da bir anda büyük istihbarat habercisi çıkar? Lise diploması dahi yok. Halen de bırakın haber yazmayı. 10 kelimelik bir cümle yazamaz. Ama FETÖ’nün adliye, polis ve MİT yapılanması ile içli dışlıydı.

Bu şahsın yaptıklarına bakalım, bütün haberleri FETÖ’ye hizmet ediyor. Yaptıkları haberlerle FETÖ militanları ön alıp kaçıyorlar. Sonrasında da FETÖ ile mücadeleyi sulandıran haberleri servis ediyor.

Bank Asya’da hesap açanların tutuklandığı Türkiye’de nasıl oluyor da Zekeriya Öz’ün Ali Fuat Yılmazer ve bilumum FETÖ’cü kritik polis müdürlerinin yapışık ikizi olan şahıs bir kerecik dahi sorgulanmıyor.

Ve neden bir Allah’ın kulu KÖZ’ün üst aklı olan CÖZ tarafından yönlendirilen bu ofis boy eskisini sorgulamıyor?

Son bir örnek: Erdoğan’a çok yakın olduğu söylenen bir tv kanalı üzerinden FETÖ ile mücadele rezil eden haber ve programlar yapıp duruyor. Bu kanalın yöneticileri kim diye incelerken, en tepedekinin FETÖ medyasının muhtelif kademelerinde sıfırdan başlayıp yönetici posizyonuna getirildiğini gördüm. Benim bu gördüğümü, kanalın sahipleri, CEO’su görmüyor mu? Adam kelimenin tam anlamı ile FETÖ’de pişmiş, bronzluğun keyfini çıkarmak için “havuz’a atlamış…

KÖZlenmiş CÖZ tetikçileri ile FETÖ'de pişmiş havuza düşmüşlerin egemen olduğu medya tabi ki böyle rezillikler sergileyecek.

Yaptıkları haberlerle hem hükümeti hem de Sayın Cumhurbaşkanını tabi ki yanıltacaklar.