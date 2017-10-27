Adalet Bakanı'ndan Büyükada davası açıklaması: Türk yargısı bağımsızdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılmaları konusunda Almanya ile görüşme yapıldığı iddialarını yalanladı. Gül, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır" dedi.

Bakan Gül, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüp görüşmediğine dair soruya ise, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Büyükada davasındaki tahliyelerin sebebinin Schröder-Erdoğan gizli görüşmesi olduğunun öne sürülmesi üzerine açıklama yapan Gül, şunları söyledi:

"Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. 'Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir. Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hâkimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır."

TIKLAYIN - Der Spiegel: Büyükada davasındaki tahliyelerin nedeni Schröder-Erdoğan gizli görüşmesi

Türkiye'de tutuklanan aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu Büyükada davasındaki tahliyelerde, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşmasının belirleyici rol oynadığı ileri sürülmüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel görüşmeyi teyit ederek, “Gerhard Schröder’e arabuluculuk çalışması için çok müteşekkirim" demişti.