Büyükada tutukluları için 1 milyon mektup: Yarın haksız şekilde yargılanan sizin çocuklarınız olabilir

Uluslararası online kampanya kuruluşu ‘Avaaz’, toplantı için gittikleri Büyükada’da gözaltına alınarak tutuklanan insan hakları savunucularının portrelerini anlatan bir kitapçık hazırladı. Kampanya kapsamında 1 milyonu aşan sayıda mektup Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e gönderildi.

Avaaz, “İstanbul 10’lusunun Öyküsü: Hayatın İçinden Kahramanlar” başlıklı kitapçığın basılma gerekçesini şu sözlerle açıklıyor:

“Onların öykülerini bilmeni istiyoruz. Çünkü bu, hepimiz için daha iyi bir dünya isteyen sıradan insanların öyküsü.” Kitapçık metninde “İstanbul 10’lusu”nun hikâyeleri anlatılmadan önceki giriş yazısı şu cümleyle bitiyor: “Dikkat: Sana tahmin ettiğinden daha çok benziyor olabilirler.”

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"Dava Türk yargısı için bir sınav"

Gazete Duvar’ın haberine göre, Avaaz’ın kampanyasına Yeni Zelanda, Hong Kong, Avustralya, Güney Afrika, Meksika gibi ülkelerden destek mesajları geldi. Destekçilerin hepsi tek tek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e mektuplar yazdı. Yeni Zelanda’dan Warren Drake mektubunda şunları söyledi:

“Türkiye’nin diktatörlük olmaya doğru ilerlediğini görmek çok üzücü. Ülkeniz eskiden bir medeniyet ve hoşgörü kalesi idi. Suçlamalara son vererek, Türkiye’nin liberal bir demokrasi olarak itibarından geriye kalanı koruyabilirsiniz.”

“Benim bildiğim Türkiye’de böyle bir şey asla olmazdı”

Meksika’dan Angelica Fernandez bakana hitaben yazdığı mektupta, “Lütfen Özlem Dalkıran’ın davasında kanuni prosedüre uygun, temiz ve düzgün bir soruşturma yürütülmesini sağlayın. Yarın haksız şekilde yargılanan sizin çocuklarınız olabilir” dedi.

Avustralya’dan Pat Grainger ise, “Özlem Dalkıran’ı bir insan hakları konferansına katıldığı için hapse attınız ve bence, benim bildiğim Türkiye’de böyle bir şey asla olmazdı. Güzel ülkenizin haksız mahkûmiyetlerle taçlanan bir polis devletine dönüştüğünü görmek bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Tüm dünyanın aynı şekilde hayal kırıklığına uğradığını da düşünürsek, bu durum kınanmayı hak ediyor. Sizden Özlem’i ve tutukladığınız diğer masumları serbest bırakarak bu hatayı onarmaya başlamanızı içtenlikle istiyorum” diye yazdı.

İlk duruşma yarın

Büyükada'da 5 Temmuz'da toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan 11 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İlk duruşma yarın (25 Ekim 2017) Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.