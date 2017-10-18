Avrupa Konseyi'nden Adalet Bakanı'na 'Büyükada' telefonu: İnsan hakları savunucuları tutuksuz yargılanmalı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jaglan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile telefonda görüştü. Jaglan, görüşmede Büyükada’da bir etkinlik sırasında polis baskınıyla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan insan hakları savunucularının iddianamesinin kabul edilmesine tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jaglan, Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucularının iddianamesinin kabul edilmesi üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü arayarak tepki gösterdi. Jagland, Gül’e verdiği mesajları basın açıklaması ile duyurdu:

“Onların serbest bırakılması için çağrıda bulundum. Bakana, yargılama öncesi tutuklanmanın atılacak son adım olduğunu belirttim. Özgürlükten yoksun bırakmak ancak nadir olaylarda olablilir. Devlet tutukluluğa dair ilgili ve yeterli delilleri göstermediği müddetçe, yargılanan kişiyi serbest bırakmalıdır. Bu çerçevede genel ve soyut iddialar yeterli değildir. Türk yargısı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nei ve Strazburg Mahkemesi’nin içtihatlarını uygulamadır”