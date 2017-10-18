Af Örgütü'nden Büyükada iddianamesine tepki

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de tutuklu yargılanan insan hakları savunucularını "terör örgütü üyesi ve destekçisi" olmakla suçlayan iddianamenin kabul edilmesine tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü, aralarında örgütün Türkiye Direktörü İdil Eser ve Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da olduğu 11 insan hakları savunucusuna yönelik kabul edilen iddianameyi dayanaksız olmakla eleştirdi.

Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, Berlin'de yaptığı açıklamada bu iddianamenin kabul edilmesinin "hukuk devleti adına kaçırılmış bir şans" olduğu eleştirisini yöneltti.

"Mahkeme, Türkiye'deki yargının bağımsız olduğunu gösterebilirdi"

Bekoo, "İdil Eser, Taner Kılıç ve Peter Steudtner ve diğer sekiz kişi başkalarının hakları için barışçıl yollardan mücadele verdikleri için hakim karşısına çıkacak" dedi. Beeko, "Mahkeme absürt iddianemeyi kabul etmeyerek Türkiye'deki yargının bağımsız olduğunu gösterebilirdi" değerlendirmesini yaptı. Beeko, insan hakları savunucularına yönelik "terör örgütüne üye olmak" suçlamasının asılsız olduğuna dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Büyükada'da 5 Temmuz'da düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 10 aktivistin 8'i tutuklanmıştı. İki aktivist ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Af Örgütü Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç ise operasyondan bir ay önce tutuklanmıştı.

Tutuklu insan hakları savunucuları arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner de yer alıyor. Bilişim uzmanı Steudtner'in Türkiye'de tutuklanmasının ardından Alman hükümeti Türkiye politikasını sertleştireceğini açıklamıştı. Türkiye'de gazeteci Deniz Yücel ve Meşale Tolu ile birlikte 11 Alman vatandaşı tutuklu.

17,5 yıla kadar hapis istemi

Büyükada'da yaptıkları toplantı nedeniyle 11 insan hakları savunucusu hakkında hazırlanan iddianame salı günü kabul edilmişti. İddianamede Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer insan hakları savunucularının ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede adı geçen insan hakları savunucuları Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, A örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli, İsveç vatandaşı Ali Garawi ve Alman vatandaşı Peter Steudtner. İnsan hakları savunucularının yargılanacağı davanın ilk duruşması 25 Ekim'de yapılacak.