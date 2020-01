Bütün Avrupa'nın beklediği Yunanistan seçimleri bugün!

Yunanistan, 6 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Yaklaşık 10 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 300 üyeli Yunan parlamentosu belirlenecek. Muhafazakâr Yeni Demokrasi ve Radikal Sol Koalisyon’un (SIRİZA) birincilik için yarıştığı seçimlerden herhangi bir partinin tek başına iktidar çoğunluğunu sağlaması beklenmiyor. Avrupa, Yunanistan seçimlerini yakın takibe aldı.

Yunanistan’da yaklaşık 3 yıldır süren ağır ekonomik kriz döneminde ülke, yaklaşık 1 buçuk ay sonra yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 6 Mayıs’ta yapılan seçimlere benzer bir tablonun çıkması beklenirken, 15 gün önce yapılan son anketlerin bir kısmı, yüzde 23-27 oranla ilk partinin YDP olabileceğini gösterirken, bazı anketler ise SIRİZA’nın yüzde 25-30’luk oy oranı ile birinci parti çıkacağını gösterdi. 6 Mayıs seçimlerinin en büyük kaybedeni PASOK’un bugünkü seçimlerde de yüzde 13 civarında oy toplaması bekleniyor. Yunanistan Komünist Partisi (yüzde 8,5), ırkçı Altın Şafak (yüzde 7) ve Bağımsız Yunanlıların (yüzde 10) ise bu defa oy kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

6 Mayıs’tan sonra parti liderleri koalisyon hükümeti kurma başarısı gösteremezken, 18 Haziran’da oluşacak benzer tablo karşısında bu defa bir hükümetin kurulması bekleniyor. Bunda yaklaşık 3 aydır hükümetsiz kalan ülkedeki ekonomik tablonun iyice kötüleşerek vatandaşın işini zorlaştırması etkili olacak. Bu seçimde de üçüncü parti çıkması beklenen sosyalist PASOK ile yüzde 7-8 civarında oy toplamasına kesin gözüyle bakılan Demokratik Sol Parti’nin hükümet kurma çabalarında önemli rol oynamaları bekleniyor. YDP ve SIRİZA partilerinden biri sadece bir oyla ilk sırada yer alması durumunda 50 vekillik ‘bonus’u da hanesine yazacak. Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, ilk üç partiye sırası ile hükümet kurma görevini verecek. Bütün baskılara rağmen yine partilerin hükümet kurma başarısı gösterememesi bu defa üçüncü defa seçimlere gidilmesini gündeme getirecek. Bu ise ülkeye para göndermeyi durduran ülkenin bitmesi anlamına gelebilecek. Hukuki açıdan Yunanistan’ın Euro dışı kalması mümkün görünmezken, bunun olması durumunda ülkedeki ekonomik ve toplumsal hayat alt üst olacak. Bazı sosyal bilimcilere ve ekonomistlere göre bu iç savaş çıkması demek.

Drahmi ülkeyi üçüncü dünya ligine düşürecek

Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece’in kısa sure once açıkladığı rapora göre ülkenin Euro’dan çıkıp eski para birimi Drahmi’ye dönmesi tam anlamıyla bir Yunan trajedisi ile sonuçlanacak. Bu felaket senaryosuna göre Drahmi ile birlikte Yunanlıların gelirleri (hayat standardı) yüzde 55’e azalacak. Kişi başı milli gelir 19 bin eurodan, 8 bin 700 euroya gerileyecek. Drahmi ile birlikte her şey yüzde 65 değer kaybedecek. Ekonomideki küçülme yüzde 22 olacak. Yüzde 20,7 olan işsizlik yüzde 34’e fırlayacak. Enflasyon yüzde 32’dan açılacak ve bu kısa sürede ciddi artış gösterecek. Bütün bunlar Yunanistan’ın üçüncü dünya ülkeleri arasında yer alacağı anlamına geliyor.

AB, seçimleri yakın takibe aldı

Yunanistan’ın AB ve IMF ile imzaladığı kredi anlaşmaları ve memorandumun geleceğini de yakından ilgilendiren tarihi önemdeki seçimler, “Euro mu? Drahmi mi?” sorularının da cevabı olması bekleniyor. Yunan halkının yüzde 72’si, ülkenin Euro’da kalmasına destek veriyor. Geçen seçimlerde yüzde 17 civarında tepki oyunu toplayan SIRİZA, bu seçim kampanyasında da AB ve IMF ile izmalanan anlaşmaların Euro’da kalarak yeniden müzakere yapılması üzerine politika yürüttü. Memorandumu tek taraflı feshedeceğine ilişkin söylemini son günlerde yumuşatan SIRİZA’nın seçimlerden sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçimleri yakından izlemek için Meksika’da yapılacak G-20 zirvesine 14 saat gecikmeli katılacak.

Avrupa Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu üyesi Olli Rehn ise aynı gerekçe ile Meksika’ya gitmekten vazgeçti. Yunanistan’da hemen hemen memorandum karşıtı ve yanlısı partiler sert önlemlerin yeniden masaya yatırılmasını isterken, AB’den de ülkenin sırtına yüklenen kesinti ve vergi artışlarına dayanan çözüm tercihinden öte kalkınmasına yönelik önlemlere ağırlık veren bir politika izleneceğine dair işaretler geliyor. AB, önşart olarak Yunanistan’ın kabul ettiği memorandum ve kredi şartlarının uygulanmasını talep ediyor. Ancak ondan sonra kredi anlaşmalarının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması ve kalkınmaya yönelik destekler gibi esnek bir politikayı konuşabileceklerini ifade ediyor. Özellikle Hollande liderliğindeki Fransa bu konuda aktif bir çaba göstereceğini ilan etti. Yunanistan’a bir şans daha vermeye istekli görünen AB’nin, krizin İspanya ve Güney Kıbrıs gibi ülkelere yayılmasının önüne geçmekte kararlı olduğu belirtiliyor.

Batı Trakya Türklerini 3 vekil temsil edebilir

Bu arada liste usulü yapılacak bugünkü seçimlerinde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın 6 Mayıs seçimlerindeki gibi parlamentoya en az 3 vekil göndermesine kesin gözüyle bakılıyor. PASOK’tan Ahmet Hacıosman ile Demokratik Sol Parti’den İlhan Ahmet’in Gümülcine’den, SYRIZA’dan Hüseyin Zeybek’in ise geçen seçimlerde olduğu gibi İskeçe’den milletvekili seçilmesi bekleniyor.