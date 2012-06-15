Yunanistan’dan kaçan para Türk bankalarında

Kriz nedeniyle her gün bankalardan paralarını çeken Yunanlar, Türkiye’ye de yöneldi. En az 400 milyon Euro dolaylı yollardan gelerek Türk bankalarına yattı.



Yunanistan Komünist Partisi Lideri Aleka Paparigas’ın ‘Türk bankaları risk altında’ açıklamasının altından, Yunanistan’dan Türkiye’ye kaçan paralar çıktı. Yunanistan’da son dönemde günlük 800 milyon Euro’lara ulaşan bankalardan kaçan mevduatın bir kısmının, Türk bankalarına geldiği belirlendi.

Henüz net bir rakam olmamakla birlikte, ilk etapta 300-400 milyon Euro’luk mevduatın dolaylı yollarla Türk bankalarına aktarıldığı tespit edildi. Yetkililer bu rakamın daha da artabileceğini bildirdi. Ekonomi yönetimi, Yunanistan Komünist Partisi Lideri Paparigas’ın “Türk bankaların elinde 40 milyar Euro’luk İspanya tahvili bulunuyor. Bu nedenle Türk bankaları risk altında” açıklamasının ‘perde arkasını’ araştırdı. Araştırmada, risk tehdidinin altında ‘Yunan bankalarından çekilen para Türkiye’ye kaçarsa’ korkusunun olduğu belirlendi.

İlk etapta mevduatlarını Türk bankalarına yatıran mudiler arasında, Türkiye’den Yunanistan’a göç etmiş ve Türkiye ile bağlantıları olan kişiler olduğu yine bu araştırmada saptandı. Yunanistan’da yaşanan mevduat çekişi, Türkiye’de gözlerin kaynağı belirsiz paralara çevrilmesine yol açtı. 2011 yılında Türkiye’ye 12.4 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi oldu. Bu paranın Suriye ve iç savaştaki Arap ülkelerinden geldiği tahmin edilmekteydi.

Star'ın haberine göre son bilgi ve bulgular, bu paranın sadece Arap ülkelerinden değil, Yunanis-tan’dan da gelmiş olabileceğini gündeme getirdi. Yetkililerin konuyla ilgili incelemeleri ise devam ediyor. 2012 yılının ilk dört aylık döneminde ise 2.8 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi gerçekleşti.



Türkiye'nin İspanya riski 108 milyon dolar



Yunanistan Komünist Partisi Lideri Aleka Paparigas’ın, Türk bankalarının 40 milyar Euro’luk İspanya riski olduğuna ilişkin açıklamasının doğru olmadığı Merkez Bankası’nın verileri ile tescillendi. Merkez Bankası’nın 2011 yılı sonu itibariyle açıkladığı Ödemeler Dengesi raporunda, Türk bankalarının, ‘Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya’ olarak adlandırılan sorumlu ülkelerdeki riskinin toplam 760 milyon dolar olduğu vurgulandı. Rapora göre, bu tutarın 444 milyon doları İtalyan, 208 milyon doları İspanyol ve 86 milyon doları da Yunan varlıklarından oluşuyor.