Yunanistan'ın seçimi: Euro mu drahmi mi?

Yunanistan, 6 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından yarın bir kez daha sandık başına gidiyor. Yaklaşık 10 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 300 üyeli Yunan parlamentosu belirlenecek. Muhafazakar Yeni Demokrasi ve Radikal Sol Koalisyon’un (SIRİZA) birincilik için yarıştığı seçimlerden herhangi bir partinin tek başına iktidar çoğunluğunu sağlaması beklenmiyor.

Yunanistan’da yaklaşık 3 yıldır süren ağır ekonomik kriz döneminde ülke, yaklaşık 1 buçuk ay sonra yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 6 Mayıs’ta yapılan seçimlere benzer bir tablonun çıkması beklenirken, 15 gün önce yapılan son anketlerin bir kısmı, yüzde 23-27 oranla ilk partinin YDP olabileceğini gösterirken, bazı anketler ise SIRİZA’nın yüzde 25-30’luk oy oranı ile birinci parti çıkacağını gösterdi. 6 Mayıs seçimlerinin en büyük kaybedeni PASOK’un yarınki seçimlerde de yüzde 13 civarında oy toplaması bekleniyor. Yunanistan Komünist Partisi (yüzde 8,5), ırkçı Altın Şafak (yüzde 7) ve Bağımsız Yunanlıların (yüzde 10) ise bu defa oy kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

6 Mayıs’tan sonra parti liderleri koalisyon hükümeti kurma başarısı gösteremezken, 18 Haziran’da oluşacak benzer tablo karşısında bu defa bir hükümetin kurulması bekleniyor. Bunda yaklaşık 3 aydır hükümetsiz kalan ülkedeki ekonomik tablonun iyice kötüleşerek vatandaşın işini zorlaştırması etkili olacak. Bu seçimde de üçüncü parti çıkması beklenen sosyalist PASOK ile yüzde 7-8 civarında oy toplamasına kesin gözüyle bakılan Demokratik Sol Parti’nin hükümet kurma çabalarında önemli rol oynamaları bekleniyor. YDP ve SIRİZA partilerinden biri sadece bir oyla ilk sırada yer alması durumunda 50 vekillik ‘bonus’u da hanesine yazacak. Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, ilk üç partiye sırası ile hükümet kurma görevini verecek. Bütün baskılara rağmen yine partilerin hükümet kurma başarısı gösterememesi bu defa üçüncü defa seçimlere gidilmesini gündeme getirecek. Bu ise ülkeye para göndermeyi durduran ülkenin bitmesi anlamına gelebilecek. Hukuki açıdan Yunanistan’ın Euro dışı kalması mümkün görünmezken, bunun olması durumunda ülkedeki ekonomik ve toplumsal hayat alt üst olacak. Bazı sosyal bilimcilere ve ekonomistlere göre bu iç savaş çıkması demek.

Yunanistan'da yarın yapılacak genel seçimler öncesi Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Antonis Samaras, seçimlerde en kritik sorunun “Euro mu drahmi mi?” olacağını söyledi.

Seçim öncesi Sintagma Meydanı'nda düzenlediği son mitingde Samaras, “Hiç kimsenin bizi Avrupa'dan çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin ülkemiz üzerinden oyun oynamasına izin vermeyeceğiz. Seçimler çok kritik ama kritik soru euro mu drahmi mi? Drahmiye dönersek bu bizi 50 yıl geriye götürür. Yurtdışındaki drahmi lobileri pusuya yatmış bekliyor” diye konuştu.

Bugün Financial Times Deutschland gazetesinde yer alan ve Yunanlılardan reformlardan yana oy kullanmasını sadece uluslararası kreditörlerin şartlarını kabul eden partilerin ülkenin euroda kalmasını sağlayabileceğini, aksini iddia eden partilere güvenmemelerini isteyen makaleyi eleştiren Samaras, “Önerilerini ve provokasyonlarını başka yerde yapsınlar” dedi.

Samaras, bu tip makalelerin drahmi lobisine ve Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'ya hizmet ettiğini iddia etti.

Samaras, euroda kalmak ve memorandumu yeniden müzakere etmek şartıyla ülkenin yararına ulusal kurtuluş hükümeti kurmak istedikleri yineledi.

SYRIZA lideri Alexis Tsipras'ın kurmak istediği sol hükümete, diğer sol partilerin yanıt vermediğine işaret eden Samaras, ülkenin hükümetsiz kalması tehlikesine dikkati çekti. Güçlü bir birlik hükümeti istediklerini ifade eden Samaras, üçüncü kez seçime gitmenin bir felaket olacağını vurguladı.

Yasadışı göç ve ülkedeki artan suç oranlarına karşı güvenlik birimlerini güçlendireceğini söyleyen Samaras, kalkınma, güvenlik ve sosyal adalet vaat etti, ekonomik büyüme ve gençlere istihdam sağlama sözünü tekrarladı.

AB ve NATO dışında MEB'i nasıl ilan edeceğiz?

SYRIZA'nın NATO ile ilgili politikasını da eleştiren Samaras, AB ve NATO'dan çıkarsa Yunanistan'ın komşularıyla yaşadığı sorunlarda yalnız kalacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Ve soruyorum AB ve NATO dışına çıkarsak, güçsüz bir ülke olmaz mıyız? Huzursuz komşularımızın baskılarına nasıl dayanacağız? Enerji zenginliğimizden faydalanmak için nasıl Münhasır Ekonomik Bölgemizi (MEB) ilan edeceğiz? Dün Sayın Egemen Bağış, Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamayacağını söyledi. Ama Sayın Tsipras, MEB'in ilanı için onların iznini istiyor. Hepimiz herkesle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ama ulusal egemenlik haklarımızı kullanmak için izin istemiyoruz. İttifakı egemenlik haklarımızı korumak için yapıyoruz.”