T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da siyasiler son mitinglerini yaptı

Seçimlerden az farkla lider çıkan kemer sıkma politikaları yanlısı muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi son mitingini gerçekleştirdi

16 Haziran 2012 15:44

Borç krizi mağduru Yunanistan'da siyasi partiler tekrarlanacak seçim öncesi kampanyalarını bitirdi.

Seçimlerden az farkla lider çıkan kemer sıkma politikaları yanlısı muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi son mitingini gerçekleştirdi.

Partinin lideri Antonis Samaras bu Pazar yapılacak seçimlerde Yunanlıların çocuklarına nasıl bir gelecek bırakmak istediklerini belirteceklerini söyledi.

Samaras, Yunanlıların euro ile drachma arasında seçim yapmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.


Syriza ve Euro


Kurtarma paketi ve onunla birlikte gelen yaptırımlara karşı çıkan Syriza, Mayıs ayındaki seçimleri ikinci sırada tamamlamıştı.

Resmi olmayan anketler iki partinin başabaş gittiğini gösteriyor.

Yunanistan seçim yasasına göre seçimlerden önceki iki haftalık dönemde resmi seçim anketi yapılamıyor.

Yunanistan'a verilen iki uluslararası kurtarma paketi karşılığında istenen kemer sıkma politikalarını ülke uygulamakta zorlanıyor.

Verilen ilk kurtarma paketi 110 milyar euro, ikinci paket ise 130 milyar euro değerindeydi.

Ülkedeki yedi ana politik gruptan beşi kemer sıkma politikalarına ve ikinci kurtarma paketine karşı çıkıyor.

Komünistler ise euronun tamamen terk edilmesi gerektiğini savunuyor.

Euro bölgesinin en güçlü ekonomisi olan Almanya kurtarma paketi alan diğer bölge ülkeleri gibi Yunanistan'ın da kemer sıkma politikaları uygulamasını talep ediyor.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann bu konudaki uyarısını Cuma günü yineledi ve Euro bölgesinin hiç bir ülkenin şantajına boyun eğmeyeceğini söyledi.

Solcu Syriza’nın lideri Alexis Tsipras, Atina'da düzenlediği son mitingde katılımcılara Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkacağına bahse girmemelerini çünkü kaybedeceklerini söyledi.

Tsipras'ın partisinin ülkede gördüğü destek son dönemde artmış olsa da, rakipleri siyasetçinin ekonomik planlarının gerçekçi olmadığı görüşünde.

Konuşması sırasında oldukça kendine güvendiği gözlenen Tsipras Pazar günü Yunanistan'ın yeni bir döneme gireceğini söyledi.

Yunanistan'ı Euro bölgesinde tutacağına yemin eden politikacı, kemer sıkma politikalarının koşullarını ise yeniden pazarlığa açacağını söyledi.

Tsipras “İspanya için koşullar yumuşatılabiliyorsa bizim için de yapılabilir” dedi.

Politikacının başında bulunduğu radikal sol koalisyonu Syriza kemer sıkma politikalarına karşı tavırlarıyla destek kazanmıştı.

Tsipras, iktidardaki partileri Yunan bayrağını Angela Merkel'e teslim etmekle suçluyor.

ETİKETLER

yunanistanseçimmiting

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24