Yunanistan'da siyasiler son mitinglerini yaptı

Borç krizi mağduru Yunanistan'da siyasi partiler tekrarlanacak seçim öncesi kampanyalarını bitirdi.

Seçimlerden az farkla lider çıkan kemer sıkma politikaları yanlısı muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi son mitingini gerçekleştirdi.

Partinin lideri Antonis Samaras bu Pazar yapılacak seçimlerde Yunanlıların çocuklarına nasıl bir gelecek bırakmak istediklerini belirteceklerini söyledi.

Samaras, Yunanlıların euro ile drachma arasında seçim yapmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.



Syriza ve Euro



Kurtarma paketi ve onunla birlikte gelen yaptırımlara karşı çıkan Syriza, Mayıs ayındaki seçimleri ikinci sırada tamamlamıştı.

Resmi olmayan anketler iki partinin başabaş gittiğini gösteriyor.

Yunanistan seçim yasasına göre seçimlerden önceki iki haftalık dönemde resmi seçim anketi yapılamıyor.

Yunanistan'a verilen iki uluslararası kurtarma paketi karşılığında istenen kemer sıkma politikalarını ülke uygulamakta zorlanıyor.

Verilen ilk kurtarma paketi 110 milyar euro, ikinci paket ise 130 milyar euro değerindeydi.

Ülkedeki yedi ana politik gruptan beşi kemer sıkma politikalarına ve ikinci kurtarma paketine karşı çıkıyor.

Komünistler ise euronun tamamen terk edilmesi gerektiğini savunuyor.

Euro bölgesinin en güçlü ekonomisi olan Almanya kurtarma paketi alan diğer bölge ülkeleri gibi Yunanistan'ın da kemer sıkma politikaları uygulamasını talep ediyor.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann bu konudaki uyarısını Cuma günü yineledi ve Euro bölgesinin hiç bir ülkenin şantajına boyun eğmeyeceğini söyledi.

Solcu Syriza’nın lideri Alexis Tsipras, Atina'da düzenlediği son mitingde katılımcılara Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkacağına bahse girmemelerini çünkü kaybedeceklerini söyledi.

Tsipras'ın partisinin ülkede gördüğü destek son dönemde artmış olsa da, rakipleri siyasetçinin ekonomik planlarının gerçekçi olmadığı görüşünde.

Konuşması sırasında oldukça kendine güvendiği gözlenen Tsipras Pazar günü Yunanistan'ın yeni bir döneme gireceğini söyledi.

Yunanistan'ı Euro bölgesinde tutacağına yemin eden politikacı, kemer sıkma politikalarının koşullarını ise yeniden pazarlığa açacağını söyledi.

Tsipras “İspanya için koşullar yumuşatılabiliyorsa bizim için de yapılabilir” dedi.

Politikacının başında bulunduğu radikal sol koalisyonu Syriza kemer sıkma politikalarına karşı tavırlarıyla destek kazanmıştı.

Tsipras, iktidardaki partileri Yunan bayrağını Angela Merkel'e teslim etmekle suçluyor.