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Bursa'da 'açlık grevi' gerginliğinde 16 gözaltı

Bölgede, takviye olarak Yalova, Bilecik, Eskişehir, Balıkesir, Ankara ve İstanbul'dan gelen olmak üzere 600 polisin görev yaptığı öğrenildi

01 Kasım 2012 09:49

Bursa'da 3 gün önce BDP'li bir grubun açlık grevlerine destek için AKP binasına yürümesiyle başayan gerginlikle ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, 28 Ekim'de çıkan ve aralıklarla 3 gün devam eden olaylarla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Gerginliğin yaşandığı Yavuzselim Mahallesi'nde akşam saatlerinde harekete geçen güvenlik güçleri, ara sokakları gezerek vatandaşlardan sağduyulu olmalarını istedi.

Ekipler, taşkınlık yapanlar ile uyarıları dikkate almayan 16 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgede, takviye olarak Yalova, Bilecik, Eskişehir, Balıkesir, Ankara ve İstanbul'dan gelen olmak üzere 600 polisin görev yaptığı öğrenildi.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Yavuzselim Polis Merkezi'nde bölgenin kanaat önderleriyle görüşüyor.

Bir grup BDP'linin 28 Ekim'de 'cezaevlerindeki açlık grevlerine destek vermek amacıyla' AKP Yıldırım İlçe Başkanlığı'na yürümesi üzerine çıkan ve aralıklarla devam eden olaylarda biri ağır 2 kişi yaralanmıştı.

 

Otomabil yandı

 

Öte yandan bölgede bir otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle yanması polisi harekete geçirdi.

Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri çevredeki MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

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