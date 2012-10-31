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Yaşam

Bursa'da 'açlık grevi' olayları 2 gündür sürüyor

Çıkan olaylardan sonra Bursa’ya, Yalova, Eskişehir ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet ekiplerinden takviye olarak getirildi

31 Ekim 2012 21:08

Bursa’nın Merkez Yıldırım İlçesi’nde pazar günü, cezaevindeki açlık grevlerine destek vermek için AKP İlçe Teşkilatı’na yürüyen BDP’li gruba, başka bir grubun tepki göstermesi soncu çıkan olaylar, önceki gün olduğu gibi dün akşam da devam etti. Yaşanan arbedede yaralanan 2 kişiden 1’inin kurşunla vurulduğu öne sürüldü.

Merkez Yıldırım İlçesi Ulus Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü, cezaevindeki açlık grevlerine destek vermek isteyen BDP’li gruba, Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir grup tepki gösterince arbede çıktı. Polisin güçlükle kontrol altına aldığı arbede dün gece de devam etti. Dün saat 20.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi’nde toplanan ve "Kahrolsun PKK" sloganı atan 500 kişiden oluşan grup ile 400 metre mesafedeki Ulus Mahallesi’nde biraraya gelen 250 kişiden oluşan BDP’li grubun arasına polis panzerlerle set kurdu. Bu sırada polis ekiplerine saldıran BDP’liler, barikatı aşarak karşı tarafta toplanan grubu taş ve sopalarla saldırdı.

 

Polis cop ve biber gazıyla ayırmaya çalıştı

 

Polisin biber gazı ve cop kullanarak tarafları ayırmaya çalıştığı kavga sırasında çok sayıda silah sesleri duyuldu. Arbede sırasında bir polis memurunun silahı da kimliği belirlenemeyen kişilerce alındı. Yaşanan gerginlik sırasında iddiaya göre 31 yaşındaki İ.K. başının sol şakağına isabet eden kurşunla, bir kişi de taş ve sopalarla aldığı darbe sonucu kolundan yaralandı. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İ.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayların başlamasından hemen sonra Yıldırım İlçesi’ne giden Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, ekipleri buradan yönlendirdi. Takviye polis ekiplerinin de geldiği Yıldırım İlçesi’ndeki kavga, yaklaşık 4 saat sürdü. Dün saat 00.00 sıralarında polislerin müdahaleleri sonucu göstericiler dağıldı. Olay çevresinde yapılan aramalarda ise göstericiler tarafından zorla alınan polis memurunun silahı kavganın yaşandığı bölgenin yakınındaki boş bir arsada çalıların arasında bulundu.  

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan gencin bu silahtan atılan kurşunla vurulup vurulmadığı yapılan balistlik incelemeden sonra anlaşılacak.

 

Çevre illerden takviye kuvvet geldi

 

Bursa’da merkez Yıldırım İlçesi’nde pazar akşamı başlayan ve dün gece de devam eden olaylardan sonra Bursa’ya, Yalova, Eskişehir ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet ekiplerinden takviye olarak getirildi. Bursa Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ’robocop’ların da geldiği Yıldırım ilçesinde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. (DHA)

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