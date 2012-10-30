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Bursa'da BDP'liler açlık grevlerine destek için yürüdü, yine olaylar çıktı!

30 Ekim 2012 10:37

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bursayıldırımak parti il başkanlığı
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