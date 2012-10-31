Bursa'da 'açlık grevlerine destek' gerginliği sürüyor

Bursa'da 2 gün önce 'açlık grevlerine destek' gösterileriyle başlayan gerginlik bu gece saatlerinde de devam etti. Çıkan olaylarda bir kişi ağır yaralandı.

Bursa'da, bir grup BDP'linin 28 Ekim'de, 'cezaevlerindeki açlık grevlerine destek vermek amacıyla' AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı'na yürümesi üzerine çıkan ve 2 gündür aralıklarla devam eden olayların ardından dün akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'nde iki grup arasında gerginlik yaşandı.

Çıkan olaylarda ağır yaralanan 31 yaşındaki bir kişi, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Akşam saat 17.00 sularında başlayan olaylar üzerine, mahallenin kanaat önderleri ve emniyet güçleri, iki grubu sakinleştirmek için çaba sarfetti.

Polis, gerginliğin sona ermesi için bölgede bekleyişini sürdürürken, BDP'li grubun evlere taş atmasıyla sessizlik bozuldu. Gruptan bazıları çöp kutularını ateşe verdi.

Su Deposu Caddesi'nde bekletilen diğer grubun da mahalleye dağılmasını engellemeye çalışan polis, olaylara biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada eline taş isabet eden polis hafif yaralandı.

Polis, olaylara karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Bu akşamki olaylarda 31 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı. Durumu ağır olan yaralının, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldığı bildirildi.

Halen ara sokaklarda farklı noktalardaki BDP karşıtı küçük gruplar, bekleyişlerini sürdürüyor. Emniyet güçleri de tedbir amaçlı olarak bölgede bekletiliyor.