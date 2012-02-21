Burhan Kuzu, yumurta atan öğrencilerden şikayetçi olmadı

T24 - AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'yu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde katıldığı etkinlikte yumurta atarak protesto eden 13 üniversite öğrencisinin yargılanmasına başlandı.

Duruşmada, öğrencilerin ifadesi alındı. Sanık Ozan Gündoğdu, 4 Aralık 2010'da öğrencilerin İstanbul'da gerçekleştirdiği eyleme polisin çok sert bir şekilde müdahale ettiğini, hamile bir öğrencinin çocuğunu düşürdüğünü ileri sürerek, buna tepki olarak Burhan Kuzu'yu protesto ettiklerini söyledi.

Konferansı düzenleyenlerin ve bazı okul yöneticilerinin, Burhan Kuzu'yu ''oluşacak tepkiler nedeniyle okula gelmemesi'' yönünde uyardığını, ancak Kuzu'nun konferansa katıldığını ifade eden Gündoğdu, ''Öğrencilerin hemen hepsi protestoya katıldı. Kuzu'ya fiili bir zarar vermek isteseydik verirdik. Taş da atabilirdik. Böyle bir amacımız yoktu'' dedi.

Demokratik tepkilerin daha görünür olması için, dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer eylemlerin yapıldığını ileri süren Gündoğdu, eylemlerinin tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.

Burhan Kuzu'nun Avukatı Hükümdar Hamdioğlu da Burhan Kuzu'nun öğrencilerden şikayetçi olmadığını, davaya katılma talebinin bulunmadığını bildirerek, bununla ilgili dilekçeyi mahkemeye sundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eyleme katılan 13 üniversite öğrencisi hakkında, ''Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' ve ''Kamu görevlisine görevini yaptırmamak amacıyla cebir kullanmak'' iddialarıyla, 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açmıştı.