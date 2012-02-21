T24 LogoT24 Logo
Politika

Burhan Kuzu, yumurta atan öğrencilerden şikayetçi olmadı

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

21 Şubat 2012 15:24

T24 - AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'yu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde katıldığı etkinlikte yumurta atarak protesto eden 13 üniversite öğrencisinin yargılanmasına başlandı.

Duruşmada, öğrencilerin ifadesi alındı. Sanık Ozan Gündoğdu, 4 Aralık 2010'da öğrencilerin İstanbul'da gerçekleştirdiği eyleme polisin çok sert bir şekilde müdahale ettiğini, hamile bir öğrencinin çocuğunu düşürdüğünü ileri sürerek, buna tepki olarak Burhan Kuzu'yu protesto ettiklerini söyledi.

Konferansı düzenleyenlerin ve bazı okul yöneticilerinin, Burhan Kuzu'yu ''oluşacak tepkiler nedeniyle okula gelmemesi'' yönünde uyardığını, ancak Kuzu'nun konferansa katıldığını ifade eden Gündoğdu, ''Öğrencilerin hemen hepsi protestoya katıldı. Kuzu'ya fiili bir zarar vermek isteseydik verirdik. Taş da atabilirdik. Böyle bir amacımız yoktu'' dedi.

Demokratik tepkilerin daha görünür olması için, dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer eylemlerin yapıldığını ileri süren Gündoğdu, eylemlerinin tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.

Burhan Kuzu'nun Avukatı Hükümdar Hamdioğlu da Burhan Kuzu'nun öğrencilerden şikayetçi olmadığını, davaya katılma talebinin bulunmadığını bildirerek, bununla ilgili dilekçeyi mahkemeye sundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eyleme katılan 13 üniversite öğrencisi hakkında, ''Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' ve ''Kamu görevlisine görevini yaptırmamak amacıyla cebir kullanmak'' iddialarıyla, 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açmıştı.

 

ETİKETLER

burhan kuzuyumurta

İlgili Haberler

BURHAN KUZU'YA YUMURTALI PROTESTO ANKARA (A.A)

Burhan Kuzu’ya bu kez de ayakkabı fırlattılar

Daha önce yumurtalı protestoya uğrayan AK Parti’li Burhan Kuzu’ya bu kez de ayakkabı fırlatıldı.

Burhan Kuzu'ya yumurta atanlara 4 yıl hapis!

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24