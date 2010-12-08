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BURHAN KUZU'YA YUMURTALI PROTESTO ANKARA (A.A)

08 Aralık 2010 16:57

-BURHAN KUZU'YA YUMURTALI PROTESTO ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, öğrenciler tarafından protesto edildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Türkiye'de Anayasa'' konulu konferansa, CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Süheyl Batum'un ardından katılan Kuzu da öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Kuzu, toplantı salonuna gelişinde ''Kollektif Yumurta Şenliğine Hoşgeldiniz'' pankartı açan öğrencilerin, ''Üniversiteler bizimdir'' şeklindeki sloganları ve yumurta atma girişimleriyle karşılaştı.  Öğrencilerin Kuzu'ya yumurta atmak istemeleri, salondaki korumalar tarafından şemsiye açılarak engellenmeye çalışıldı. Öğrencilerin tepkisinin bitmesini uzun süre kürsüde bekleyen Kuzu, öğrencileri ''alkışla'' protesto etti. Öğrencilerin tepkilerinin sürmesi ve yumurta atmaya devam etmeleri üzerine Kuzu, salondan polis kordonu eşliğinde dışarıya çıkartıldı.  Çevik Kuvvet polisi konferansın yapıldığı salona girerken, gazetecilerin içeri girmek istenmesi engellendi.  Kuzu, kampüsten ayrılarak aracına binmek istediği sırada gazetecilerin soruları üzerine, ''Yazık, yazık bu ülkeye... O yumurtaları yesinler, zihinleri açılır belki'' diye konuşarak, tepkisini gösterdi. Kuzu'nun ayrılmasının ardından kampüsteki sivil polis ekipleri de kampüs dışına çıktı. Çevik kuvvet polisleri ile diğer emniyet görevlilerinin kampüs içindeki bekleyişleri sürüyor.

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